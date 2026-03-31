Ο Τάκης Ζαχαράτος λύγισε στην κηδεία της Μαρινέλας

O Τάκης Ζαχαράτος αντικρίζοντας το φέρετρο της Μαρινέλλας «έσπασε» και υποκλίθηκε μπροστά της για τελευταία φορά. Για τον ίδιο, η Μαρινέλλα δεν απλά μια σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά μια από τις καλύτερες φίλες του.

Ο Τάκης Ζαχαράτος λύγισε στην κηδεία της Μαρινέλας
31 Μαρ. 2026 10:54
Ο πατρινός Τάκης Ζαχαράτος γνώριζε την Μαρινέλλα εδώ και δεκαετίες. Ο θάνατος της ιέρειας του ελληνικού τραγουδιού συνέτριψε τον καλλιτέχνη και αυτό φάνηκε το πρωί της Τρίτης (31-03-2026) όταν «λύγισε» μπροστά από το φέρετρό της. Το σχετικό στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες ενημερωτικών εκπομπών και μεταδόθηκε από το «Breakfast@Star».

Ο Τάκης Ζαχαράτος εμφανίστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών εμφανώς συγκινημένος, μη μπορώντας ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι η αγαπημένη του Μαρινέλλα, δεν είναι πια στη ζωή. Τα γυαλιά που φορούσε ήταν αδύνατον να «καμουφλάρουν» τη θλίψη του. Αυτή αποτυπωνόταν σε κάθε κίνηση και στις εκφράσεις του προσώπου του.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ» ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε μέσω μιας ανάρτησης ο Τάκης Ζαχαράτος, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μαρινέλλας.

O Τάκης Ζαχαράτος αντικρίζοντας το φέρετρο της Μαρινέλλας «έσπασε» και υποκλίθηκε μπροστά της για τελευταία φορά. Για τον ίδιο, η Μαρινέλλα δεν απλά μια σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά μια από τις καλύτερες φίλες του.

Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν μαζί με την Μαρινέλλα και λίγες μέρες πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο. Μαζί τραγουδούσαν το «Χάρτινο το Φεγγαράκι», σε μια χαλαρή αλλά βαθιά συναισθηματική ατμόσφαιρα.

