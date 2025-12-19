Ο Τραμπ δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα – Κλιμακώνει με κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων και στρατιωτικές προειδοποιήσεις

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με τη Βενεζουέλα ο Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας τη ρητορική και τις πιέσεις προς την κυβέρνηση Μαδούρο. Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω κλιμάκωσης με κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και επιχειρήσεις που έχουν ήδη προκαλέσει δεκάδες νεκρούς.

19 Δεκ. 2025 14:44
Pelop News

Ανοικτό το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα άφησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι δεν αποκλείει στρατιωτική σύγκρουση στο πλαίσιο της αυξανόμενης πίεσης προς το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, ο Τραμπ ρωτήθηκε ευθέως αν αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου με τη Βενεζουέλα, απαντώντας λιτά: «Δεν το αποκλείω, όχι». Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει αν οι ενέργειες των ΗΠΑ μπορεί να οδηγήσουν σε πολεμική σύγκρουση, αρκέστηκε να πει ότι «δεν θα το συζητήσω», αφήνοντας ωστόσο σαφές ότι πρόκειται για υπαρκτό σενάριο.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να προχωρήσει σε «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς ή από τη Βενεζουέλα, αυξάνοντας την πίεση προς τον Μαδούρο. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει ένα πετρελαιοφόρο κοντά στις ακτές της χώρας, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, η εκστρατεία της κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε 28 επιθέσεις κατά σκαφών, με περισσότερους από 100 νεκρούς.

Ο Τραμπ προανήγγειλε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων, υποστηρίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από τη στάση των εμπλεκομένων. «Αν είναι αρκετά ανόητοι ώστε να πλέουν, τότε θα πλέουν κατευθείαν πίσω σε ένα από τα λιμάνια μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες κινήσεις.

Παράλληλα, αρνήθηκε να αποκαλύψει αν η απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο αποτελεί τον τελικό του στόχο. «Ξέρει ακριβώς τι θέλω», είπε, προσθέτοντας πως «το ξέρει καλύτερα από τον καθένα», αφήνοντας να αιωρείται το εύρος των αμερικανικών προθέσεων.

Η παραδοχή του Τραμπ ότι δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική που είχε υιοθετήσει προεκλογικά το 2024, όταν υποστήριζε ότι μπορεί να κρατήσει τις ΗΠΑ εκτός ξένων συγκρούσεων. Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη νίκη του στις εκλογές, είχε δηλώσει πως «δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους».

Η αμερικανική κυβέρνηση, πάντως, υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Βενεζουέλας στοχεύουν σκάφη που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορώντας το καθεστώς Μαδούρο ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από το πετρέλαιο για τη χρηματοδότηση «ναρκοτρομοκρατίας».

