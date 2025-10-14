Ο Τραμπ κυνηγά το Νόμπελ Ειρήνης, θα παραστεί σε νέα εκεχειρία

Μετά την εκεχειρία στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι παρών στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαιστίνιας Μοχάμαντ Χάσαν.

Ο Τραμπ «ανυπομονεί να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης», δήλωσε ο Χάσαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Κουάλα Λουμπούρ, όπου θα πραγματοποιηθεί από τις 26 ως τις 28 Οκτωβρίου η 47η σύνοδος κορυφής του περιφερειακού μπλοκ στο οποίο ανήκουν 10 χώρες.

Ο πρωθυπουγός της Μαλαισίας, η οποία έχει αυτήν τη στιγμή την εναλλασσόμενη προεδρία της Asean, Ανουάρ Ιμπραχίμ έχει δηλώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί στη σύνοδο, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον.

Η Μαλαισία μεσολάβησε για την επίτευξη της αρχικής εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης στις 29 Ιουλίου, χάρη στην οποία τερματίστηκαν οι μεταξύ τους εχθροπραξίες έπειτα από πιέσεις του Ανουάρ και την παρέμβαση του Τραμπ.

Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συγκρούστηκαν επί πέντε ημέρες τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 48 άνθρωποι και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους περισσότεροι από 300.000 άμαχοι, στις χειρότερες εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια.

Αιτία αποτέλεσε η μακροχρόνια αντιπαράθεσή τους για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ξέσπασαν μετά τις κατηγορίες της Ταϊλάνδης ότι η Καμπότζη τοποθέτησε νάρκες οι οποίες τραυμάτισαν Ταϊλανδούς στρατιώτες.

Κυνηγώντας το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στην επίλυση οκτώ συγκρούσεων, όπως δηλώνει.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης εξαίροντας «το όραμα και την καινοτομία της διπλωματίας του».

Από την πλευρά του ο Ταϊλανδός ομόλογός του Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έλαβε μια επιστολή από τον Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος του εξέφραζε την επιθυμία να δει τις δύο γειτονικές χώρες να επιλύουν τις διαφορές τους.

