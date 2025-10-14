Ο Τραμπ κυνηγά το Νόμπελ Ειρήνης, θα παραστεί σε νέα εκεχειρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στην επίλυση οκτώ συγκρούσεων, όπως δηλώνει.

Ο Τραμπ κυνηγά το Νόμπελ Ειρήνης, θα παραστεί σε νέα εκεχειρία
14 Οκτ. 2025 18:19
Pelop News

Μετά την εκεχειρία στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι παρών στην υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (Asean), ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαιστίνιας Μοχάμαντ Χάσαν.

Ο Τραμπ «ανυπομονεί να παραστεί στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης», δήλωσε ο Χάσαν στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Κουάλα Λουμπούρ, όπου θα πραγματοποιηθεί από τις 26 ως τις 28 Οκτωβρίου η 47η σύνοδος κορυφής του περιφερειακού μπλοκ στο οποίο ανήκουν 10 χώρες.

Ο πρωθυπουγός της Μαλαισίας, η οποία έχει αυτήν τη στιγμή την εναλλασσόμενη προεδρία της Asean, Ανουάρ Ιμπραχίμ έχει δηλώσει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί στη σύνοδο, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την Ουάσιγκτον.

Η Μαλαισία μεσολάβησε για την επίτευξη της αρχικής εκεχειρίας μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης στις 29 Ιουλίου, χάρη στην οποία τερματίστηκαν οι μεταξύ τους εχθροπραξίες έπειτα από πιέσεις του Ανουάρ και την παρέμβαση του Τραμπ.

Ισραήλ: «Η Χαμάς παραβιάζει τη συμφωνία»

Ταϊλάνδη και Καμπότζη συγκρούστηκαν επί πέντε ημέρες τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 48 άνθρωποι και να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους περισσότεροι από 300.000 άμαχοι, στις χειρότερες εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια.

Αιτία αποτέλεσε η μακροχρόνια αντιπαράθεσή τους για την οριοθέτηση των συνόρων τους. Οι συγκρούσεις του Ιουλίου ξέσπασαν μετά τις κατηγορίες της Ταϊλάνδης ότι η Καμπότζη τοποθέτησε νάρκες οι οποίες τραυμάτισαν Ταϊλανδούς στρατιώτες.

Κυνηγώντας το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης για τον ρόλο του στην επίλυση οκτώ συγκρούσεων, όπως δηλώνει.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης Χουν Μανέτ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης εξαίροντας «το όραμα και την καινοτομία της διπλωματίας του».

Από την πλευρά του ο Ταϊλανδός ομόλογός του Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έλαβε μια επιστολή από τον Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος του εξέφραζε την επιθυμία να δει τις δύο γειτονικές χώρες να επιλύουν τις διαφορές τους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:05 Μετεγγραφές φοιτητών 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, ξεκινούν οι ενστάσεις
20:00 Πατρών-Πύργου: O δρόμος που μας φέρνει κοντά, 15.000 οχήματα την ημέρα
19:55 Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο ΦΩΤΟ
19:43 Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση
19:40 ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών
19:34 Φονικό στη Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου, καθοριστική η κατάθεσή του για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τι υποστηρίζουν οι δύο ύποπτοι
19:25 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ελευθέριος Ζερβός επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής
19:16 Ανδρουλάκης: «Η κυβέρνηση ξηλώνει βήμα-βήμα την προστασία της εργασίας»
19:14 Βατή κλήρωση για ΝΟΠ στο Κύπελλο Γυναικών, δύσκολη για ΝΕΠ
19:10 Ρόδος: Δύο νεκροί μετά από ανατροπή ταχύπλοου με μετανάστες
19:07 Πάτρα: Ομολογία του Εργατικού Κέντρου πως μέλη του χτύπησαν τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
19:07 ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% έως και το 2026 για την ελληνική οικονομία
19:00 Έρευνα DATA Consultants: Οι δημότες έστειλαν το μήνυμα – Πως σχολιάζουν οι Δήμοι Πάτρας και Αιγιάλειας
18:54 Αγγελόπουλος: «Οι στόχοι της ΠΓΕ στο πρωτάθλημα είναι πρωταγωνιστικοί»
18:48 Αντώνης Κουνάβης: Επιτομή της φασιστικής αντίληψης η επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο
18:47 Μαδαγασκάρη: Πραξικόπημα από τον στρατό, ανέλαβε την εξουσία
18:45 Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα
18:40 Η Ανιστον δεν θέλει να υιοθετήσει παιδί, δείτε για ποιο λόγο
18:38 Βρήκε προπονητή η Αχαϊκή
18:37 Θεσσαλονίκη: Εξάμηνη φυλάκιση με 3ετή αναστολή σε νηπιαγωγό για παιδάκι που βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ