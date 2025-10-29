Ο Τραμπ μιλά για εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τετάρτη ότι έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ, είπε ότι η συμφωνία είχε σχεδόν οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η κατάσταση στη Βόρεια Κορέα θα βελτιωθεί.

«Η συνάντηση με τον Σι θα πάει καλά»

Σχετικά με τη συνάντηση που θα έχει με τον κινέζο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Τραμπ φάνηκε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και υποστήριξε ότι είναι πιθανό η συνάντηση να διαρκέσει τρεις έως τέσσερις ώρες.

Η συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ Τραμπ και Σι αναμένεται να επικεντρωθεί στην προσπάθεια επίτευξης εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο χωρών.

