Ο Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό οίκο τον Λιονελ Μέσι

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο την πρωταθλήτρια MLS, Ίντερ Μαϊάμι, και βρήκε την ευκαιρία να αποθεώσει τον Λιονέλ Μέσι, ενώ δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον θρυλικό Πελέ και να βγάλει την ετυμηγορία για το κορυφαίο ακούγοντας και τη γνώμη των συμπαικτών του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας καθώς συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή βομβαρδίζοντας το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να βρίσκει πάντως χρόνο σε μία “καυτή” περίοδο για τον πλανήτη να ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο.

Αυτό έγινε στο πλαίσιο της παρουσίας της Ίντερ Μαϊάμι στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποδέχεται την πρωταθλήτρια MLS για το 2025 και να αφιερώνει διθυράμβους στον οκτάκις κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Λιονέλ Μέσι:

“Ο γιος μου Μπάρον μού είπε “Μπαμπά, ξέρεις ποιος θα είναι εδώ απόψε; Του είπα ότι δεν ξέρω καθώς έχω πολλά πράγματα να με απασχολούν. Μου απάντησε “Ο Μέσι”! Είναι μεγάλος φαν σου.

Σε θεωρεί σπουδαίο άτομο και νομίζω πως γνωριστήκατε πριν από λίγο καιρό”, τόνισε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει για τον Μέσι:

“Ο Λέο κατέκτησε το 47ο τρόπαιο στην εκπληκτική καριέρα του και είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τρόπαια. Θα μπορούσες να πας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου και εσύ επέλεξες το Μαϊάμι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όσα μας έχεις προσφέρει”.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πέρυσι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων πως θεωρεί τον Πελέ ως τον GOAT του ποδοσφαίρου, όμως το ραντεβού με την ομάδα του Λιονέλ Μέσι τον έκανε να… αναθεωρήσει και να ανεβάσει στην κορυφή του κόσμου τον Αργεντινό σούπερ σταρ:

