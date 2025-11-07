Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών»

Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
07 Νοέ. 2025 20:19
Pelop News

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας το οποίο διεξήχθη για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια.

Τον ημιτελικό του Νόλε απέναντι στον Χάνφμαν παρακολούθησε και ο Εργκίν Αταμάν ο οποίος είναι φαν του τένις. Ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού μετά το ματς κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο lounge του Telekom Center Athens για να τον συγχαρεί και να ανταλλάξουν απόψεις για το τένις.

Οι δυο τους αντάλλαξαν και μπλούζες με υπογραφές!

«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία στο σπίτι των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να γίνω μάρτυρες της νίκης του. Του εύχομαι καλή τύχη για τον αυριανό τελικό» έγραψε ο Αταμάν στα social media και δημοσίευσε και φωτογραφίες από τη συνάντησή τους και την αφιέρωση του Νόλε!

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ergin Ataman (@erginatamania)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
20:19 Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
20:09 Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!
20:00 Τελικά ποια είναι η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον καρκίνο;
19:50 Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!
19:39 Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI
19:33 Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου
19:21 Καιρός (Σάββατο 8/11/2025): Βροχές και έντονα φαινόμενα
19:09 Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
19:00 «Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»
18:53 Γνωστός τενόρος: 5.500 ευρώ πρόστιμο και τρεις μήνες φυλακή με αναστολή για τον ξυλοδαρμό του γιου του
18:46 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις για την κακοκαιρία, που τα φαινόμενα θα είναι έντονα, τι ισχύει για τη Δ. Ελλάδα
18:35 Υπέβαλλε παραίτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ