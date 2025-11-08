Ο Τζόκοβιτς κατέκτησε στην Αθήνα τον 101ο τίτλο του! ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορία έγραψε ο Νόβακ πανηγυρίζοντας στην Αθήνα τον 101ο τίτλο της καριέρας του.

Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε σε 2.59′ με ανατροπή 4-6, 6-3, 7-5 του Λορέντζο Μουζέτι στον τελικό του τουρνουά ATP 250 που φιλοξενήθηκε στο Telekom Center Athens.

Ο Νόλε έγινε ο 3ος τενίστας που «έσπασε» το φράγμα των 100 τίτλων. Πρώτος στη σχετική λίστα είναι ο Τζίμι Κόνορς με 109 και ακολουθεί με 103 ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που είχε στο πλευρό του 14.000 θεατές έχασε το 1ο σετ αλλά επέστρεψε και πήρε τη νίκη και τον τίτλο στο πρώτο τουρνουά που διεξήχθη μετά από 31 χρόνια στην Αθήνα!

Τον τελικό παρακολούθησε ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο αγώνας

Ο Λορέντζο Μουζέτι είχε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ. Ο Νόλε έσβησε τα 2 αλλά ο Ιταλός εκμεταλλεύτηκε το 3ο και έφτασε σε μπρέικ (2-1).

Σύμφωνα με πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αρχές είναι κοντά στην ταυτοποίηση του κατασκευαστή και εντολέα της τοποθέτησης του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη, που αποτέλεσε την αρχή της αιματηρής συμπλοκής των δύο οικογενειών.

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως γνωρίζουν το ποιος είναι ο φυσικούς αυτουργός που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη. Στοιχεία τεκμηριώνουν την εμπλοκή του, ενώ έχει σχέση και με τις φυλακές Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται για άλλα εγκλήματα μέλη της οικογένειας του νεκρού 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Παράλληλα, ο κατασκευαστής της βόμβας πιθανόν να ανήκει σε άλλη οικογένεια, που διαμένει σε κοντινό χωριό στα Βορίζια και δεν εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου. Μάλιστα, μέλη της έχουν κατηγορηθεί για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε αλλά περιστατικά, ενώ ο φερόμενος ηθικός αυτουργός αναφέρεται πως ήρθε σε επαφή με μέλη της οικογένειας Καργάκη, πριν την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου.

«Αυτοί έβαλαν τον δυναμίτη και έχει ξεκινήσει από αυτούς όλη η ιστορία», είχε αναφέρει από την πλευρά της η αδερφή της νεκρής 56χρονης,Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού να δόθηκε μέσα από τις φυλακές Αλικαρνασσού, καθώς η ΕΚΑΜ στην έφοδο που πραγματοποίησε την περασμένη Τρίτη σε κελιά, εντόπισε μεταξύ άλλων και κινητά τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταφέρθηκε από τις φυλακές στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός από τα πυρά, προκειμένου να καταθέσει. Το ίδιο συνέβη και με άλλους δύο κρατούμενους που σχετίζονται με τα ευρήματα της εφόδου της ΕΚΑΜ.

Μιλώντας στο Mega, ο πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ηρακλείου ανέφερε ότι τρεις εβδομάδες πριν το μακελειό είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην ηγεσία της Αστυνομίας λόγω της υποστελέχωσης των τμημάτων της περιοχής.

«Εμείς 20 μέρες πριν επισκεφτήκαμε τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής και τονίσαμε στο υπουργείο ότι λόγω της υποστελέχωσής τους και λόγω της ιδιαίτερης εγκληματικότητας της περιοχής, πρέπει να ενισχυθούν», είπε.

«Δεν πυροβόλησα»

Την ίδια ώρα ο 48χρονος που συνελήφθη καθώς ταυτοποιήθηκε ως το δεύτερο άτομο στο βίντεο με τους πυροβολισμούς, όπου φαίνεται και ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να ρίχνει κατά ριπάς, αρνείται ότι είχε εμπλοκή στο μακελειό.

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά. Την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ», τόνισε μιλώντας σε κοντινό του πρόσωπο.

