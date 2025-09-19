Ο Τζον Στιούαρτ «γλεντά» τον Τραμπ και στέλνει μήνυμα για την ελευθερία του λόγου ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Πέμπτης (18/9), ο Τζον Στιούαρτ ανέλαβε να δώσει τη δική του απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγοντας το «Daily Show» με τον εαυτό του σε ρόλο «πατριωτικά υπάκουου οικοδεσπότη, εγκεκριμένου από την κυβέρνηση». Με το γνωστό του αιχμηρό χιούμορ, μιμήθηκε την αγωνία ενός παρουσιαστή που βρίσκεται διαρκώς υπό παρακολούθηση.

Ο Στιούαρτ σατίρισε τον πρώην πρόεδρο, περιγράφοντάς τον να βλέπει τη Νέα Υόρκη ως «εγκληματικό βόθρο» που χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση, ενώ τον φαντάστηκε εξοπλισμένο με μια «επιστημονική συσκευή» που μετρά αποκλειστικά τον βαθμό κολακείας προς το πρόσωπό του. Αν το «κοντέρ» πέσει χαμηλά, σχολίασε σκωπτικά, τότε η FCC πρέπει να μπλοκάρει δισεκατομμυριών συγχωνεύσεις δικτύων, «όπως έγινε με το σόου του Τζίμι Κίμελ».

Παρότι δεν αναφέρθηκε άμεσα στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, οι αιχμές του για την ελευθερία του λόγου ήταν συνεχείς. Υπενθύμισε πως η αυξανόμενη πολιτική πίεση απειλεί να αλλάξει εκ θεμελίων το τηλεοπτικό τοπίο, κάνοντας την κωμωδία –όπως τόνισε– «ένα από τα τελευταία πεδία αντίστασης».

