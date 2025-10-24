Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλυγουντ με ταινία έκπληξη

Αν η συμφωνία ευοδωθεί, η ταινία, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει από την Paramount στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ο Τζόνι Ντεπ επιστρέφει στο Χόλυγουντ με ταινία έκπληξη
24 Οκτ. 2025 12:46
Pelop News

Ενας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλυγουντ, ο Τζόνι Ντεπ βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη  παραγωγή «Ebenezer: A Christmas Carol».

Πρόκειται για μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς (Charles Dickens) για την Paramount Pictures.

Η υποψήφια για Όσκαρ ‘Αντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) θα βρίσκεται στο πλευρό του υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τι Γουέστ (Ti West). Αν η συμφωνία ευοδωθεί, η ταινία, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει από την Paramount στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ο διάσημος ηθοποιός επιστρέφει στον πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό του ρόλο στο Χόλιγουντ.

Είναι η επιστροφή μετά τη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην συζύγου του, ‘Αμπερ Χερντ (Amber Heard) το 2022.

Θα ενσαρκώσει τον εμβληματικό ρόλο του τσιγκούνη Εμπενέζερ Σκρουτζ στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, σε σενάριο του Νάθανιελ Χάλπερν (Nathaniel Halpern). Η παραγωγή, που φημολογείται πως θα έχει μια πιο σκοτεινή προσέγγιση, περιγράφεται ως «μια συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων…που ακολουθεί το υπερφυσικό ταξίδι ενός άνδρα για να αντιμετωπίσει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του και να αγωνιστεί για μια δεύτερη ευκαιρία».

Η Έμα Γουότς (Emma Watts) θα είναι στη παραγωγή, ενώ οι Στίβεν Ντόιτερς (Stephen Deuters) και Τζέισον Φόρμαν (Jason Forman) οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η διαχρονική ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς έχει ζωντανέψει στην οθόνη με αξιοσημείωτες ερμηνείες που άφησαν εποχή όπως του ‘Αλασταιρ Σιμ (Alastair Sim) το 1951, του Μπιλ Μάρεϊ (Bill Murray) το 1988, του Μάικλ Κέιν (Michael Caine) το 1992 και του Τζιμ Κάρεϊ (Jim Carrey) το 2009.

Σύμφωνα με το Variety, ο σκηνοθέτης του «Nosferatu» Ρόμπερτ Έγκερς (Robert Eggers), αναπτύσσει επίσης τη δική του εκδοχή για το κλασικό έργο με την υποστήριξη της Warner Bros., και με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε (Willem Dafoe).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
14:23 Νεκρή 38χρονη σε δομή του πρώην ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ