Ο Βουραϊκός στο επίκεντρο- Ειδική εκδήλωση για την Προστασία και το Μέλλον του ποταμού των Καλαβρύτων 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται  υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων  στο πλαίσιο των εκδηλώσεων  του Πανελλήνιου Περάσματος  Φαραγγιού Βουραϊκου 2026 που οργανώνεται από τον ΕΟΣ Καλαβρύτων .

21 Απρ. 2026 13:21
Pelop News

Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στη διαχείριση και την προστασία του Βουραϊκού ποταμού διοργανώνουν οι Φίλοι των Καλαβρύτων – ΦΙΛΟΙ.ΚΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων και τον ΕΟΣ Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου και ώρα 18.30 στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πανελλήνιου Περάσματος του Φαραγγιού του Βουραϊκού.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στο μοναδικό οικοσύστημα του Βουραϊκού και τις προοπτικές διαχείρισης του.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν θέματα που αφορούν:

  • την περιβαλλοντική διαχείριση και τη σύνδεσή της με την τοπική ανάπτυξη,
  • τις λύσεις που βασίζονται στη φύση για την προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων,
  • τις παρούσες δράσεις διαχείρισης και προστασίας του φαραγγιού του Βουραϊκού,

Οι διοργανωτές καλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση για την προστασία και την ανάδειξη του Βουραϊκού, ως ενός φυσικού θησαυρού για τα Καλάβρυτα και ολόκληρη την Αχαΐα.

Ο Βουραϊκός δεν είναι μόνο ένα ποτάμι· είναι κομμάτι της ταυτότητας και του μέλλοντος των Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τον σύνδεσμο Καναλιού του Δήμου Καλαβρύτων https://www.youtube.com/@DimosKalavriton

 

Σημειώσεις για τους συντάκτες:  

  1. Ακολουθεί η πρόσκληση με το πρόγραμμα και τους ομιλητές προς δημοσίευση. 
  2. Επικοινωνία. Θύμιος Βαζαίος 6984555491,  Ηλίας Τζηρίτης 6972356114 

 

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

18:30-18.45

Εισαγωγή, χαιρετισμοί.

ΦΙΛΟΙ.ΚΑ, Δήμος Καλαβρύτων, ΕΟΣ. 

18.45-19:00 

Περιβαλλοντική διαχείριση  και τοπική ανάπτυξη.

Ηλίας Τζηρίτης | μέλος ΦΙΛΟΙ.ΚΑ.

19:00-19:20 

Λύσεις βασισμένες στη φύση  και ποτάμια οικοσυστήματα.

Γιάννης Αλεξίου | Συνεργάτης δράσεων  αποκατάστασης της φύσης, WWF Ελλάς.

 

19:20-19:40

Δράσεις διαχείρισης του φαραγγιού του Βουραϊκού  Ποταμού, που υλοποιούνται από τη Μονάδα  Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού  και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας  Πελοποννήσου, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος | Καθηγητής του Τμήματος  Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πηνελόπη Παπαδοπούλου | Γεωλόγος PhD, επιστημονική  συνεργάτης του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Χελμού –  Βουραϊκού.

19:40-20:00  

Ερωτήσεις – Συζήτηση.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
