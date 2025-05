Ο Ζελένσκι έφτασε στην Άγκυρα και έστειλε μήνυμα

Στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντιμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σκιά της αβεβαιότητας για τις διαπραγματεύσεις Κιέβου – Μόσχας στην Κωνσταντινούπολης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κατέβηκε από το αεροπλάνο και τον υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της τουρκικής κυβέρνησης και μέλη της ουκρανικής πρεσβείας.

Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τα βήματα που θα κάνει στις συνομιλίες μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν διεμήνυσε.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, δεν ενημερώθηκε επίσημα για το ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες από τη ρωσική αντιπροσωπεία, αλλά δήλωσε ότι φαίνεται «διακοσμητική».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία βρίσκεται σε επαφή με την αμερικανική αντιπροσωπεία σχετικά με τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μια διμερής συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Ερντογάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της ώρας.

Το πρόγραμμα του Ουκρανού προέδρου στην Άγκυρα:

13:00 επίσημη υποδοχή του Ζελένσκι από τον Ερντογάν στην Άγκυρα

13:05 επαφές

14:00 γεύμα εργασίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη αν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Μόσχας – Κιέβου. Θα πήγαινα στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στην Τουρκία την Παρασκευή αν είναι σκόπιμο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Θυμίζουμε ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη αναβλήθηκαν για το δεύτερο ήμισυ της ημέρας, με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

🇺🇦🇹🇷 Zelensky arrived in Ankara, where he will meet with Erdogan. pic.twitter.com/329PPSHAjj

— MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 15, 2025

