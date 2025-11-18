O Ζελένσκι την Τετάρτη στην Τουρκία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι σχεδιάζει να μεταβεί στην Τουρκία την Τετάρτη, μετά την επίσκεψή του στην Ισπανία την Τρίτη, σημειώνει το Reuters.

«Προετοιμαζόμαστε να αναζωογονήσουμε τις διαπραγματεύσεις και έχουμε αναπτύξει λύσεις που θα προτείνουμε στους εταίρους μας. Η Ουκρανία έχει ως πρώτη προτεραιότητα να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου», δήλωσε σχετικά με τις συναντήσεις στην Τουρκία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο εργάζεται επίσης για την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

