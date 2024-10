Ομπάμα: Καλεί τους άνδρες ψηφοφόρους να ψηφίσουν την Κάμαλα Χάρις ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μπαράκ Ομπάμα, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, εκφώνησε ομιλία υπέρ της Κάμαλα Χάρις και κατά του αντιπάλου της Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική εκδήλωση στην Πενσιλβάνια στη διάρκεια της οποίας απευθύνθηκε ευθέως στους άνδρες.

Ο Ομπάμα είναι ένθερμος υποστηρικτής της Χάρις από τότε που η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επιλέχθηκε ως υποψήφια του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ της βάσης των Δημοκρατικών και η χθεσινή του εμφάνιση, στο πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, ήταν η πρώτη μίας σειράς που πρόκειται να κάνει τις επόμενες εβδομάδες σε αμφίρροπες πολιτείες των ΗΠΑ προκειμένου να στηρίξει τη Χάρις.

Στην ομιλία του επέκρινε έντονα τον Τραμπ, υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων, τόσο για τον χαρακτήρα του όσο και για τις πολιτικές που προτείνει. Μάλιστα ο Ομπάμα απευθύνθηκε πιο συγκεκριμένα στους άνδρες ψηφοφόρους, μια ομάδα που η Χάρις δυσκολεύεται να κερδίσει.

More of Barack Obama having a serious talk at a Black voters for Harris event in Pittsburgh’s East Liberty. He addressed that Black men have not been as enthused about Harris as during his first run, and that has to change to beat Trump pic.twitter.com/iPBUNL8zME

— Ryan Deto (@RyanDeto) October 10, 2024