Οδηγούσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και δεν έβαλε μυαλό! Τη 2η φορά συνελήφθη

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση του διπλώματος για χρονικό διάστημα 18 μηνών

30 Σεπ. 2025 21:54
Pelop News

Μια 40χρονη συνελήφθη το πρωί της Τρίτης 30 Σεπτεμβρίου από την Τροχαία στην Αττική Οδό καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Όπως διαπιστώθηκε από την Τροχαία στην Αττική Οδό, η 40χρονη είχε κάνει την ίδια παράβαση πριν από 4 ημέρες, οδηγούσε δηλαδή στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, για την οποία της είχε επιβληθεί από αστυνομικούς διοικητικό πρόστιμο και της είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την υποτροπή της, της επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
