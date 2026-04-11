Οδησσός: Δύο νεκροί από ρωσικό χτύπημα λίγες ώρες πριν από την πασχαλινή εκεχειρία

Με δύο νεκρούς και νέες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές ξημέρωσε το Μεγάλο Σάββατο στην Οδησσό, μετά από ρωσική επίθεση που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της πασχαλινής κατάπαυσης πυρός. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το πλήγμα έπληξε κατοικημένη περιοχή της νότιας ουκρανικής πόλης, ενώ δύο ακόμη τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι από την επίθεση προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε πολιτικές υποδομές, ανάμεσά τους κτίρια κατοικιών, εστία πανεπιστημίου και νηπιαγωγείο. Η Οδησσός, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, παραμένει συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών επιθέσεων, κάτι που κάνει ακόμη πιο βαρύ το μήνυμα ενός τέτοιου χτυπήματος ακριβώς πριν από μια υποτιθέμενη παύση των εχθροπραξιών.

Η εκεχειρία ξεκινά, αλλά η δυσπιστία παραμένει

Η επίθεση σημειώθηκε πριν τεθεί σε ισχύ η 32ωρη κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν για το ορθόδοξο Πάσχα. Σύμφωνα με το Reuters, η εκεχειρία επρόκειτο να αρχίσει στις 16:00 τοπική ώρα και να διαρκέσει έως το βράδυ της Κυριακής 12 Απριλίου. Το Κρεμλίνο παρουσίασε την απόφαση ως ανθρωπιστική χειρονομία, καλώντας την Ουκρανία να πράξει το ίδιο.

Ωστόσο, στο Κίεβο η εξαγγελία αντιμετωπίζεται με βαθιά επιφύλαξη. Ουκρανικές αρχές και διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η δυσπιστία παραμένει έντονη, ακριβώς επειδή παρόμοιες πρωτοβουλίες στο παρελθόν δεν οδήγησαν σε πραγματική αποκλιμάκωση. Το νέο πλήγμα στην Οδησσό, λίγο πριν από την ώρα έναρξης της εκεχειρίας, έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτό το κλίμα αμφιβολίας.

Νέα πλήγματα και σε άλλες περιοχές

Η Οδησσός δεν ήταν η μόνη περιοχή που χτυπήθηκε πριν από την έναρξη της κατάπαυσης πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα, τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο καταγράφηκαν και άλλες ρωσικές επιδρομές σε ουκρανικές περιφέρειες, όπως η Πολτάβα και το Σούμι, με νεκρούς και τραυματίες. Το μοτίβο αυτό δείχνει ότι, ακόμη και λίγο πριν από μια προαναγγελθείσα παύση πυρός, οι επιχειρήσεις δεν είχαν στην πράξη σταματήσει.

Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drones, από τα οποία η πλειονότητα αναχαιτίστηκε. Την ίδια ώρα, η Ρωσία υποστήριξε ότι κατέρριψε δεκάδες ουκρανικά drones πάνω από ρωσικό έδαφος και την κατεχόμενη Κριμαία, σε μια ακόμη ένδειξη ότι το πεδίο παραμένει εξαιρετικά ασταθές.

Το ερώτημα δεν είναι η ανακοίνωση, αλλά αν θα τηρηθεί

Το βασικό ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο ότι ανακοινώθηκε μια πασχαλινή εκεχειρία. Είναι αν αυτή μπορεί να κρατήσει έστω για λίγες ώρες σε έναν πόλεμο όπου κάθε παύση αμφισβητείται σχεδόν πριν καν αρχίσει. Η Μόσχα μιλά για κατάπαυση πυρός, το Κίεβο δηλώνει ότι θα την τηρήσει αν εφαρμοστεί και από τη Ρωσία, όμως η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει ότι οι όροι της εμπιστοσύνης παραμένουν σχεδόν ανύπαρκτοι.

Το χτύπημα στην Οδησσό ακριβώς πριν από την έναρξη της εκεχειρίας συμπυκνώνει αυτή την αντίφαση με τον πιο ωμό τρόπο. Από τη μία, μια δημόσια εξαγγελία παύσης των εχθροπραξιών για το ορθόδοξο Πάσχα. Από την άλλη, δύο ακόμη νεκροί, τραυματίες, καταστροφές σε κατοικίες και πολιτικές υποδομές. Και κάπου ανάμεσα, μια κοινωνία που καλείται ξανά να ακούσει τη λέξη «εκεχειρία» χωρίς να είναι βέβαιη ότι σημαίνει πραγματικά παύση του πολέμου.

