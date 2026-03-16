Οδοντωτός: Οι Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναξιολόγηση

Την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον του Οδοντωτού εκφράζουν οι «Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας – Ένωση Πολιτών», ζητώντας σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επαναξιολόγηση της γραμμής. Παράλληλα, καλούν τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να μην παραταθεί επ’ αόριστον η αναστολή λειτουργίας ενός ιστορικού και κρίσιμου σιδηροδρομικού μέσου για την Αχαΐα.

16 Μαρ. 2026 11:21
Pelop News

Με δημόσια παρέμβασή τους, οι «Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας – Ένωση Πολιτών» ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Οδοντωτού, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο η αναστολή λειτουργίας του να εξελιχθεί σε μια ασαφή και παρατεταμένη κατάσταση χωρίς ορίζοντα λήξης.

Όπως επισημαίνουν, εδώ και μήνες υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενο κλείσιμο τόσο του Προαστιακού της Πάτρας όσο και του Οδοντωτού, με αιτιολογία τα προβλήματα στην υποδομή και στους συρμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στο γεγονός ότι η διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την έναρξη της ιστορικής του διαδρομής, ενώ σχολιάζουν και την απουσία δημόσιας παρέμβασης από τους βουλευτές του νομού.

Τα μέλη της Ένωσης τονίζουν ότι η επίκληση λόγων ασφαλείας μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο με σοβαρές επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με όσα είχε πρόσφατα αναφέρει ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών συνδεόταν με βλάβες στους συρμούς. Κατά την άποψή τους, σημαντικό μέρος του προβλήματος σχετίζεται και με τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων συμβάντων, σε αντίθεση -όπως υποστηρίζουν- με το παρελθόν, όταν αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζονταν χωρίς να λαμβάνουν τέτοια έκταση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κατολισθητικά φαινόμενα και τεχνικές δυσκολίες δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για την περιοχή, υπενθυμίζοντας πως ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό Αθηνών – Πατρών με τα Καλάβρυτα, χωρίς ωστόσο να έχει ανασταλεί η λειτουργία του.

Το βασικό αίτημα που διατυπώνεται αφορά την ανάγκη να τεθεί αυστηρό, εύλογο και ρητά συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία της επαναξιολόγησης. Η Ένωση καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Καλαβρύτων να απαιτήσουν η διαδικασία να προχωρήσει από επιστημονική επιτροπή, με σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τόσο ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσής της όσο και ως προς τις τεχνικές παρεμβάσεις που θα προταθούν.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το αν λύσεις που είχαν ήδη εξεταστεί από προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ αξιοποιήθηκαν ή τελικά εγκαταλείφθηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση με προσωπικό είναι απολύτως αναγκαία, καθώς -όπως σημειώνει- κανένα σιδηροδρομικό δίκτυο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και επάρκεια χωρίς το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των συρμών.

Οι «Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας» προειδοποιούν ότι θα ήταν εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για την Αχαΐα να μετατραπεί η προσωρινή αναστολή σε μόνιμη υποβάθμιση ενός μέσου με βαρύνουσα ιστορική, τεχνική, οικονομική και πολιτιστική σημασία. Κλείνοντας, αναφέρονται και σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες διοικήσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train αναχώρησαν οδικώς από το Διακοπτό προς την Πάτρα για να διαπιστώσουν και την κατάσταση στον Προαστιακό, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν επίκειται ανάλογη εξέλιξη και σε αυτό το δίκτυο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πανεπιστημιακά πτυχία: Μια εκκρεμότητα δεκαετιών κλείνει
13:57 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία (Ρίτσα) Πιλαβά της γνωστής ποτοποιίας
13:55 Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο παιδοχειρουργός και καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Σπυριδάκης
13:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες βαριές καταγγελίες Τυχεροπούλου στη δίκη – «Η απάτη το 2020 ήταν αδύνατο να μη φανεί»
13:47 Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»
13:37 Εύοσμος: Σύλληψη 24χρονου μετά από καταγγελία 17χρονης για σεξουαλική παρενόχληση
13:33 Οδοντωτός: Διακομματική πίεση από Αχαΐα για μόνιμη θωράκιση της γραμμής και ασφαλή επανεκκίνηση
13:28 ΠΑΣΟΚ: Μαζική συμμετοχή, θολό αποτέλεσμα και μάχη συσχετισμών πριν από το συνέδριο
13:23 Ηράκλειο: Στη σύλληψη 15χρονου που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα – Πιστόλι κρότου στο ντουλαπάκι
13:21 Βιολάντα: Αγώνας για να πάρει ξανά μπροστά το δεύτερο εργοστάσιο στα Τρίκαλα ενώ αδειάζουν τα ράφια
13:14 Μαρινάκης για Ορμούζ: «Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί» – Μόνο στην επιχείρηση «Ασπίδες» η συμμετοχή της χώρας
13:08 Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ
13:00 Στενό του Ορμούζ: Πάνω από 240 φορτηγά πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα
13:00 «Ιερό» σκάνδαλο Καθολικής Εκκλησίας: Ο Πατρινός και οι πολλοί που «προδόθηκαν» από τα εμβάσματα
12:59 Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αεροσκάφος που χρησιμοποιούσε ο εκλιπών Αλί Χαμενεΐ
12:57 Χανιά: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό ΒΙΝΤΕΟ
12:55 Κοινή ερώτηση Παπανδρέου-Παναγιωτόπουλου-Αναγνωστοπούλου για τον Οδοντωτό
12:50 Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Το μήνυμα Παπασταύρου για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα
12:47 Γεραπετρίτης από τις Βρυξέλλες: Σαφές μήνυμα για ελεύθερη ναυσιπλοΐα και διπλωματία στη Μέση Ανατολή
12:45 Θέλεις να χάσεις λίπος στην κοιλιά; Δες τι βάζει στο πιάτο της η μέθοδος που χορταίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ