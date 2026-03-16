Οδοντωτός: Οι Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναξιολόγηση

Με δημόσια παρέμβασή τους, οι «Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας – Ένωση Πολιτών» ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το μέλλον του Οδοντωτού, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για το ενδεχόμενο η αναστολή λειτουργίας του να εξελιχθεί σε μια ασαφή και παρατεταμένη κατάσταση χωρίς ορίζοντα λήξης.

Όπως επισημαίνουν, εδώ και μήνες υπήρχαν πληροφορίες για επικείμενο κλείσιμο τόσο του Προαστιακού της Πάτρας όσο και του Οδοντωτού, με αιτιολογία τα προβλήματα στην υποδομή και στους συρμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στο γεγονός ότι η διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την έναρξη της ιστορικής του διαδρομής, ενώ σχολιάζουν και την απουσία δημόσιας παρέμβασης από τους βουλευτές του νομού.

Τα μέλη της Ένωσης τονίζουν ότι η επίκληση λόγων ασφαλείας μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο με σοβαρές επιφυλάξεις, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με όσα είχε πρόσφατα αναφέρει ο υφυπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το μεγαλύτερο ποσοστό των περιστατικών συνδεόταν με βλάβες στους συρμούς. Κατά την άποψή τους, σημαντικό μέρος του προβλήματος σχετίζεται και με τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων συμβάντων, σε αντίθεση -όπως υποστηρίζουν- με το παρελθόν, όταν αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζονταν χωρίς να λαμβάνουν τέτοια έκταση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κατολισθητικά φαινόμενα και τεχνικές δυσκολίες δεν αποτελούν νέο φαινόμενο για την περιοχή, υπενθυμίζοντας πως ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εθνική οδό Αθηνών – Πατρών με τα Καλάβρυτα, χωρίς ωστόσο να έχει ανασταλεί η λειτουργία του.

Το βασικό αίτημα που διατυπώνεται αφορά την ανάγκη να τεθεί αυστηρό, εύλογο και ρητά συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία της επαναξιολόγησης. Η Ένωση καλεί την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Καλαβρύτων να απαιτήσουν η διαδικασία να προχωρήσει από επιστημονική επιτροπή, με σαφές πλαίσιο και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τόσο ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσής της όσο και ως προς τις τεχνικές παρεμβάσεις που θα προταθούν.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το αν λύσεις που είχαν ήδη εξεταστεί από προηγούμενη διοίκηση του ΟΣΕ αξιοποιήθηκαν ή τελικά εγκαταλείφθηκαν. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζει ότι η ενίσχυση με προσωπικό είναι απολύτως αναγκαία, καθώς -όπως σημειώνει- κανένα σιδηροδρομικό δίκτυο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια και επάρκεια χωρίς το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο λειτουργίας των συρμών.

Οι «Φίλοι Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας» προειδοποιούν ότι θα ήταν εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για την Αχαΐα να μετατραπεί η προσωρινή αναστολή σε μόνιμη υποβάθμιση ενός μέσου με βαρύνουσα ιστορική, τεχνική, οικονομική και πολιτιστική σημασία. Κλείνοντας, αναφέρονται και σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες διοικήσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train αναχώρησαν οδικώς από το Διακοπτό προς την Πάτρα για να διαπιστώσουν και την κατάσταση στον Προαστιακό, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν επίκειται ανάλογη εξέλιξη και σε αυτό το δίκτυο.

