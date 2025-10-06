Οι Αχαιοί που εκλέχθηκαν στην Κεντρική και Πολιτική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ

Μετά την ολοκλήρωση του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ και την εκλογή των 120 νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, καθώς και των 15 εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στους εκλεγέντες συγκαταλέγονται και πρόσωπα με ισχυρούς δεσμούς με την Αχαΐα.

Η συμμετοχή τους στις κεντρικές διαδικασίες της ΟΝΝΕΔ και κατ’ επέκταση της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί σημαντική διάκριση για την τοπική κοινωνία και ταυτόχρονα αναγνώριση της ενεργούς παρουσίας και συμβολής της νεολαίας της Αχαΐας στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Με τη δυναμική τους παρουσία και τη διάθεση προσφοράς, οι νέοι εκπρόσωποι αναμένεται να ενισχύσουν τη φωνή της περιοχής και να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών με ουσιαστικό αντίκτυπο για τη νέα γενιά.

Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ως εκπρόσωπος της ΟΝΝΕΔ εξελέγη ο Σταύρος Σταυρόπουλος με 612 ψήφους (5η θέση):

Ο Σταύρος Σταυρόπουλος είναι γεννημένος στην Πάτρα, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων αποτέλεσε ενεργό μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας και επί σειρά ετών μέλος της Γραμματείας Πόλης. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των κατασκευών σε έργα υποδομών. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ από το 2019 έως και το 2025, ενώ το 2022 εκλέχτηκε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, ως Αναπληρωτής Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Αποτελεί εκλεγμένο μέλος του ΤΕΕ/ ΤΔΕ.

Στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ εξελέγησαν κατά σειρά ψήφων ο Βασίλης Παπαδόπουλος (11η θέση – 522 ψήφοι), ο Δημήτρης Κίνδερλης (35η θέση – 462 ψήφοι), ο Αλέξης Καλογριόπουλος (52η θέση – 422 ψήφοι), Γιάννης Σμπούκης (54η θέση – 415 ψήφοι), Θεοδόσης Μαρλαντής (63η θέση – 391 ψήφοι), ο Γιάννης Νταβλούρος (78η θέση – 355 ψήφοι), η Δήμητρα Κατσιγιάννη (106η θέση – 261 ψήφοι), ο Ηρακλής Συνοδινός (112η θέση – 232 ψήφοι):

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός. Έχει διατελέσει υπεύθυνος πόλης της ΔΑΠ ΝΔΦΚ Πάτρας κατά την περίοδο 2017-2018. Είναι μέλος της ΟΝΝΕΔ από τα φοιτητικά του χρόνια.

Ο Δημήτρης Κίνδερλης είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ενεργό μέλος της Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Πόλης Πάτρας την περίοδο 2022-2023 και συμμετέχει της Κεντρική Γραμματείας Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ.

Ο Αλέξιος Καλογριόπουλος γεννήθηκε, μεγάλωσε και εργάζεται στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και στο παρελθόν απασχολήθηκε ως εκπαιδευτικός στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα εργάζεται στο έργο κατασκευής του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου.

Ο Γιάννης Σμπούκης, γεννημένος το 1997, είναι υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Προέρχεται από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πάτρας, όπου έχει διαγράψει ενεργή πορεία στον χώρο της φοιτητικής εκπροσώπησης, έχοντας διατελέσει πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου. Παράλληλα, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, συμμετέχοντας ενεργά στις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Οργάνωσης. Στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ.

Ο Θεοδόσιος Μαρλαντής είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει Υπεύθυνος Πόλης Πάτρας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ο Ιωάννης Νταβλούρος κατάγεται από τη Πάτρα, όπου σπούδασε και εργάζεται. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου MBA της ίδιας σχολής. Εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ως Οικονομολόγος. Συμμετέχει ενεργά στην ΟΝΝΕΔ Αχαΐας, επιδιώκοντας να συμβάλει με τις γνώσεις και τις ιδέες του στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα του τόπου του.

Η Δήμητρα Κατσιγιάννη γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι απόφοιτη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στο Metropolitan Hospital ως Κλινική Διαιτολόγος. Παράλληλα, παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση την Ιατρική Διαιτολογία, ενώ έχει ολοκληρώσει εξειδίκευση στις Διατροφικές Διαταραχές και την Παιδική Παχυσαρκία. Από τα φοιτητικά της χρόνια συμμετέχει ενεργά στη φοιτητική και πολιτική ζωή, με στόχο τη συλλογική πρόοδο και τη στήριξη των νέων ανθρώπων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χαροκοπείου και διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος, ενώ επίσης διετέλεσε και μέλος της Κεντρικής Γραμματείας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Αθήνας για δύο χρόνια, συμβάλλοντας σε δράσεις κοινωνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Ο Ηρακλής Συνοδινός γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι Δικηγόρος Πατρών από το 2021 με ειδίκευση στο Αστικό, Ποινικό και Διοικητικό Δίκαιο. Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Κάτω Αχαΐα. Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και κάτοχος του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών «Π.Μ.Σ Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

