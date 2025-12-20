Οι «απαιτήσεις» του Τζέφρι Έπσταϊν: Τι αποκαλύπτουν τα νέα έγγραφα για το δίκτυο εκμετάλλευσης ανηλίκων – «Δεν ήθελε ισπανόφωνες ή σκούρες»

Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ ρίχνουν φως στις σοκαριστικές απαιτήσεις του Τζέφρι Έπσταϊν προς τους συνεργάτες του, αποκαλύπτοντας με ωμό τρόπο τη μεθοδικότητα με την οποία λειτουργούσε το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

20 Δεκ. 2025 12:24
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, φωτίζοντας τις σκοτεινές πρακτικές και τις συγκεκριμένες «απαιτήσεις» που φέρεται να είχε προς τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του για την προμήθεια ανήλικων κοριτσιών, τα οποία εκμεταλλευόταν σεξουαλικά.

Τα έγγραφα αποτελούν μέρος της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικούς και θεσμικούς τριγμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η δημοσιοποίησή τους έγινε έπειτα από έντονες πιέσεις για διαφάνεια και κατηγορίες περί καθυστερήσεων και συγκάλυψης. Αν και μεγάλα τμήματα παραμένουν λογοκριμένα, όσα αποσπάσματα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα σκιαγραφούν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε χειρόγραφες σημειώσεις καταθέσεων του 2019, ο Έπσταϊν εμφανίζεται να είχε σαφείς και επαναλαμβανόμενες οδηγίες για την ηλικία, την εμφάνιση και ακόμη και την καταγωγή των ανήλικων θυμάτων. Μάρτυρας της υπόθεσης περιγράφει «περιόδους απόγνωσης», κατά τις οποίες το δίκτυο «ξέμενε από κορίτσια», γεγονός που προκαλούσε την έντονη δυσαρέσκεια του ίδιου.

Σε μία από τις καταθέσεις αναφέρεται ότι ο Έπσταϊν απέρριπτε κορίτσια που δεν ταίριαζαν στις προτιμήσεις του, ζητώντας «να συνεχιστεί η αναζήτηση» για άλλα, νεότερα και πιο «κατάλληλα», όπως χαρακτηριστικά φέρεται να έλεγε. Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος ζήτησε να ελεγχθεί η ταυτότητα ανήλικου κοριτσιού, ώστε να διασφαλίσει ότι ήταν κάτω των 18 ετών, εκφράζοντας καχυποψία για συνεργάτη του που στο παρελθόν είχε φέρει μεγαλύτερα σε ηλικία θύματα.

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν επίσης περιγραφές της συμπεριφοράς του κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, καθώς και αναφορές σε φωτογραφικό υλικό με ανήλικες ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Η εικόνα που προκύπτει είναι εκείνη ενός συστηματικού, οργανωμένου μηχανισμού εκμετάλλευσης, ο οποίος λειτουργούσε με σαφή ιεραρχία και συνεχή ροή θυμάτων.

Παράλληλα, στα έγγραφα εμφανίζονται φωτογραφίες και αναφορές σε πρόσωπα υψηλού προφίλ που διατηρούσαν κοινωνικές ή προσωπικές σχέσεις με τον Έπσταϊν, ανάμεσά τους ο Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου, καθώς και γνωστά ονόματα από τον χώρο της ψυχαγωγίας και των επιχειρήσεων. Η παρουσία τους στο υλικό δεν συνοδεύεται απαραίτητα από κατηγορίες, ωστόσο επαναφέρει στο προσκήνιο το εύρος των διασυνδέσεων του Έπσταϊν.

Μεγάλα τμήματα των εγγράφων παραμένουν καλυμμένα με μαύρο, μεταξύ αυτών κατάλογοι ονομάτων και εκτενή δικαστικά έγγραφα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο πνεύμα της νομοθεσίας που ψηφίστηκε για πλήρη διαφάνεια.

Η υπόθεση εξακολουθεί να βαραίνει πολιτικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, αν και είχε δεσμευτεί για πλήρη αποκάλυψη των στοιχείων, στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «φάρσα». Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε γνώση ή εμπλοκή στην εγκληματική δραστηριότητα του Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του πριν την αποκάλυψη των εγκλημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν κατηγορήθηκε για τη σεξουαλική εκμετάλλευση εκατοντάδων –αν όχι χιλιάδων– νεαρών γυναικών, μεταξύ των οποίων και ανήλικες. Πέθανε στη φυλακή το 2019, πριν δικαστεί, σε θάνατο που αποδόθηκε επισήμως σε αυτοκτονία, αφήνοντας πίσω του ένα από τα σκοτεινότερα σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Μέχρι σήμερα, η μόνη καταδικασμένη για την υπόθεση παραμένει η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης.

