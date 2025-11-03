Οι αποφάσεις και το κόστος

Μια ακόμα γκάφα μετρά η κυβέρνηση με αφορμή το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, που έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία προκαλώντας κύμα αντιδράσεων.

Βεβαίως, στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια η απόφαση για το λουκέτο ήταν γνωστή, πλην όμως δεν επικοινωνήθηκε από κανέναν, με αποτέλεσμα ο «ξαφνικός θάνατος» να αιφνιδιάσει τους πάντες.

Δεν εξηγήθηκε με απλά λόγια γιατί έπρεπε να ληφθεί αυτή η απόφαση και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη μέρα των ΕΛΤΑ.

Κυβερνητικά στελέχη επιρρίπτουν τώρα τις ευθύνες στη διοίκηση της εταιρείας και στο Υπερταμείο, ξεχνώντας όμως έναν βασικό κανόνα: Τα ΕΛΤΑ και το Υπερταμείο δεν θα έχουν κανένα πολιτικό κόστος.