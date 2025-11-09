Οι διάλογοι των παλαιοημερολογιτών ιερέων: Το κύκλωμα ναρκωτικών, ο τιμοκατάλογος και ο ναός «καβάτζα»

Κλειστό βρήκαν σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου, οι πιστοί έναν ναό στην περιοχή των Τριών Γεφυρών στην Αθήνα, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα» από του κύκλωμα ναρκωτικών με τους παλαιοημερολογίτες ιερείς που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα.

Το κύκλωμα με τα ναρκωτικά εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία προχώρησε συνολικά σε οκτώ συλλήψεις, ενώ βασικά μέλη φέρονται να είναι δύο εν ενεργεία ιερείς, καθώς και ένας τρίτος που βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής για υπόθεση διακίνησης μεταναστών.

​Ένας εκ των συλληφθέντων κληρικών, ηλικίας 40 ετών, γνωστός και ως Youtuber (πρώην μοντέλο), συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στη Ρόδο. Σύμφωνα με την έρευνα, μετέφερε στο νησί δύο συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 2.188 γραμμαρίων.

​Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ιερείς είχαν τον ρόλο του «μεταφορέα» και, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, φέρονται να χρησιμοποιούσαν τον ναό στις Τρεις Γέφυρες για την προσωρινή αποθήκευση των ναρκωτικών. Τις εντολές φέρονται να τις έπαιρναν από μια 52χρονη φερόμενη ως αρχηγό.

Το κύκλωμα διέθετε και δεύτερο επιχειρησιακό βραχίονα, ο οποίος καλλιεργούσε φυτεία κάνναβης στο Ρεγγίνι Φθιώτιδας, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη στο Γαλάτσι και ένας 33χρονος ιδιωτικός υπάλληλος.

Μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών φέρεται να ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών.

Ο ιερέας διατηρούσε δικό του κανάλι με συνταγές στο Youtube και στο παρελθόν εργάστηκε ως μοντέλο, γεγονός που προκάλεσε την καθαίρεση του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την δικογραφία, ο 46χρονος αποθήκευε και έκλεβε τα ναρκωτικά στον Ιερό Ναό που λειτουργούσε στην οδό Λιοσίων.

Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, υπήρχαν περιπτώσεις που έβγαινε με τα ράσα από την εκκλησία και πουλούσε ναρκωτικά σε πελάτες του κυκλώματος.

Η συνομιλία του με την 52χρονη αρχηγό είναι αποκαλυπτική:

-Τον βρήκες;

-Περίμενε καλέ! Τώρα βγήκα.

-Ωραία, πήγαινε εκεί στο στενό ενώ μιλάμε, θα σου πει από τον Τζόνι.

-Ναι

-Ένα BMW, τώρα τι χρώμα δε θυμάμαι.

-Εντάξει

-Άστο ανοιχτο για να μου πεις οκ.

Περίμενε ναι

-Το αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου.

Όταν ο ρασοφόρος πλησιάζει το αυτοκίνητο του πελάτη, τού δίνει τα ναρκωτικά και ενημερώνει την αρχηγό ότι η αγοραπωλησία ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

-Βλέπεις;

-Ναι ένα γκρι

-Μπράβο. Από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις.

Ο 46χρονος όταν οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ομολόγησε ότι τα αποθήκευε εντός του ναού και στη συνέχεια διακινούσε κοκαΐνη και χασίς σε χρήστες.

Μάλιστα είπε στους αστυνομικούς πως έκανε και ο ίδιος χρήση ναρκωτικών που του έδινε η αρχηγός του κυκλώματος και πως κέρδιζε αρκετά χρήματα από τη διακίνηση.

Η αρχηγός από την πλευρά της ανέφερε στους αξιωματικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, τον προσέγγισε και τον έπεισε να συμμετέχει στην διακίνηση κοκαΐνης και χασίς.

Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αρχηγού, το ένα κιλό κοκαΐνης το πωλούσαν 35.000 ευρώ και το ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης 2.500 ευρώ.

Στη Ρόδο συνελήφθη ένας ακόμη παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος 40 ετών, μέλος του κυκλώματος, την στιγμή που παρέλαβε βαλίτσα με 2 κιλά και 188 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις στη διακίνηση ναρκωτικών και κερακί έλεγαν την κοκαΐνη, καφεδάκι, χασίς και φανουρόπιτα, την ακατέργαστη κάνναβη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ένας ακόμη 52χρονος ρασοφόρος, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές Κομοτηνής, είχε συλληφθεί στις 6 του περασμένου Σεπτέμβρη για την μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

