Οι δυο όψεις του ποτηριού για την Ενωση

Υπάρχουν δυο οπτικές σε ό,τι αφορά τη νίκη της Αθλητικής Ενωσης Γλαύκου Εσπερου ΑΟΠΑ επί του Παγκρατίου με σκορ 64-59 για την 9η αγωνιστική στον Β΄ Ομιλο της National League 1.

Αν δει κανείς το ποτήρι μισογεμάτο θα σταθεί στο αήττητο (5 στα 5) της ομάδας του Κώστα Ρουμελιώτη στην έδρα της και στο γεγονός ότι ακόμη κι όταν δεν παίζει καλά ή όταν δέχεται σφοδρή πίεση από δυνατούς αντιπάλους όπως συνέβη προχθές, εντούτοις καταφέρνει πάντα και βρίσκει τρόπους να φτάσει στο ροζ φ.α.

Αν, όμως, κάποιος δει το ποτήρι μισοάδειο, θα σταθεί σε κάποια πραγματάκια που είναι λογικό να προβληματίζουν και τα οποία χρειάζονται διόρθωση. Από τη μια πλευρά, τα νεκρά διαστήματα που έχει η Ενωση σε κάποια σημεία του παιχνιδιού και από την άλλη το ότι πολλές επιθέσεις γίνονται βιαστικά και χωρίς να γυρίσει πρώτα η μπάλα. Τις περισσότερες φορές, δηλαδή, που ο Κώστας Ρουμελιώτης φωνάζει στους παίκτες του έχει δίκιο, όμως επειδή στο τέλος της ημέρας εκείνος είναι που έχει την ευθύνη θα πρέπει να βρει τον τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το γεγονός ότι η Ενωση, ως πρωτάρα στην κατηγορία (δεν πιάνουν στον υπολογισμό μας οι προηγούμενες συμμετοχές Εσπερου και Γλαύκου στη Β΄ Εθνική) βρίσκεται – για την ώρα κι έτσι πρέπει να παραμείνει – μακριά από την επικίνδυνη ζώνη του βαθμολογικού πίνακα, είναι πολύ σημαντικό. Αν στη συνέχεια της σεζόν έρθουν και νίκες μακριά από την Πάτρα και διατηρηθεί το απόρθητο στην «Αποθήκη», τότε τα πράγματα θα είναι ακόμη καλύτερα.

