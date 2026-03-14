Οι έφηβοι του Ερμή νίκησαν, αλλά αποκλείστηκαν από τους «8» του Πανελλήνιου

Δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση η ομάδα βόλεϊ εφήβων του Ερμή η οποία νίκησε σήμερα με 3-0 τον Φοίνικα Ρόδου, για την 3η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου, ωστόσο τερμάτισε στην 3η θέση του ομίλου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Όμως η ομάδα του Μανόλη Συνοδινού έδειξε καλά στοιχεία, πήρε σημαντικές εμπειρίες απέναντι σε ομάδες όπως ο Μίλωνας και ο Παναθηναϊκός και για 2η σερί χρονιά βρέθηκε στους «16» του Πανελλήνιου αποδεικνύοντας ότι έχει μέλλον.

Αναλυτικά το πανόραμα:

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (15-25, 17-25, 15-25)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Ερμής 3-1 (25-18, 23-25, 25-12, 25-21)

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας – Παναθηναϊκός Α.Ο. 0-3 (12-25, 15-25, 20-25)

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Σ.Π. Ερμής 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Α.Σ.Π. Ερμής – Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας 3-0 (25-11, 25-13, 25-19)

Διαιτητές: Βλάσσης, Γεωργοπούλου.

Α.Σ.Π. ΕΡΜΗΣ (Συνοδινός): Ράπτης, Μπακούλιας, Βίτσιος, Παρασκευόπουλος, Αθανασόπουλος, Τραχανής / Παρδαλάκης (λ), Πανουτσακόπουλος (λ), Δημόπουλος, Λούμπας, Βαρβιτσιώτης, Κασπίρης.

Α.Ε.Σ.Π. ΦΟΙΝΙΚΑΣ (Σταυρόπουλος): Κουφού, Ζαφειράκης, Κατσογριδάκης, Σφακιανάκης, Ζαμπετούλας Ι., Πιλατέρης / Κατσογριδάκης Ν. (λ), Πιλατέρης (λ), Χατζηκαλημέρης, Ζαμπετούλας Ε., Φλεβαρής, Κουτσουμπάρης, Ζούκα.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (19-25, 19-25, 15-25)

Διαιτητές: Γκόλφης, Βασιλείου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Μαρκάκης): Πικούλης, Στέφας, Μαρκάκης Ε., Παναγιώτου, Μαρκάκης Α., Μανουσάκης / Τσολάκης (λ), Αυτζιόγλου (λ), Παπαθεοδώρου, Φλέγκας.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Γεωργούντζος): Παπαδόπουλος Β., Γεωργούντζος, Βασιλείου, Μαντελίδης, Τσάκος Κ., Παπαδόπουλος Ε. / Δάγλας (λ), Σπυρόπουλος (λ), Γωνιωτάκης, Ουτζής, Γεωργιάδης, Τσάκος Β., Παπασταθόπουλος, Διαμαντής.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Δ’ ΟΜΙΛΟΥ

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 9β. (9-0)

2. Παναθηναϊκός Α.Ο. 6β. (6-4)

3. Α.Σ.Π. Ερμής 3β. (4-6)

4. Α.Ε.Σ.Π. Φοίνικας 0β. (0-9)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



