«Οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται δωρεάν», η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας για «Π. Αλεξιώτισσα»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας για τα όσα έχουν διαδραματιστεί το τελευταίο διάστημα με το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Π. Αλεξιώτισσα».

Οι άνδρες του ΝΟΠ άντεξαν ένα ημίχρονο, ήττα από Γλυφάδα

Η ανακοίνωση:

«Ύστερα από τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου σχετικά με την λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στην πόλη μας, θεωρούμε απαραίτητο να δηλώσουμε τα παρακάτω:

1. Κατ΄ αρχάς οι Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες άθλησης στα επτά αθλήματα γυμναστικής που καλλιεργεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία , θα πρέπει να λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα από το πρωί στις 08.00 έως το βράδυ στις 23.00. Οι αίθουσες γυμναστικής στο Δημοτικό αθλητικό κέντρο «Λαδόπουλου» εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο αυτές τις ανάγκες προπόνησης για 7 σωματεία μέλη μας και τα κλειστά γυμναστήρια Αγ. Αλεξιώτισσας και Ροϊτίκων τους αγώνες που διοργανώνονται για τα αθλήματα αυτά (Ενόργανη, Ρυθμική, Τραμπολίνο, Αεροβική, Ακροβατική, γυμναστική για όλους και Παρκούρ).

2. Θα πρέπει εδώ να ειπωθεί, ότι οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται ΔΩΡΕΑΝ για ΧΡΗΣΗ στα αθλητικά μας σωματεία κάτι που γίνεται σε ελάχιστες πόλεις σ΄όλη την Ελλάδα μετρούμενες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Για να υπάρξει ένα μέτρο σύγκρισης, που κυριολεκτικά θα αφήσει άφωνο τον κόσμο αρκεί να ειπωθεί, ότι η Ε.Γ.Ο. πληρώνει για την προπόνηση των εθνικών ομάδων 50€ την ώρα στην αίθουσα Κασιμάτης στο ΟΑΚΑ χωρίς χρήση κλιματιστικών, με χρήση κλιματιστικών πλησιάζει τα 100€ η ώρα!!!!!! Σκεφτείτε λοιπόν τι πληρώνει η Ε.Γ.Ο. για προπονήσεις των εθνικών μας ομάδων που διαρκούν 10 ώρες ημερησίως 7 φορές την εβδομάδα….

3. Θα πρέπει επίσης εδώ να ειπωθεί ότι αυτή η Δωρεάν παραχώρηση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στα σωματεία μας, που παρεμπιπτόντως δεν είναι ή μοναδική βοήθεια που μας προσφέρει, (γιατί προσφέρει δωρεάν μεταφορά οργάνων για τέλεση αγώνων, δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας στους κριτές των αγώνων στα υπνωτήρια του δήμου, ανανέωση οργάνων γυμναστικής στου «Λαδόπουλου» και πολλά άλλα) έχει εκτοξεύσει τον αριθμό των αθλητικών σωματείων γυμναστικής και των αθλουμένουν τους στην Περιφέρεια μας στα χρόνια της θητείας δημοτικής αρχής Πελετίδη σε θαυμαστά για τις άλλες περιφέρειες της Ελλάδας επίπεδα. Η δε Ε.Γ.Ο. διοργανώνει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες μπορεί στην Πάτρα γιατί μόνο εδώ δεν έχει παθητικό.

4. Οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας λοιπόν των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να παρέχονται 7 ημέρες εβδομαδιαίως για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα αθλήματα της γυμναστικής. Όμως με δεδηλωμένη την οικονομική δυσπραγία του Δήμου (όχι μόνο του δικού μας αλλά των δήμων όλης της Ελλάδας, ιδέ ΚΕΔΕ), θα πρέπει η πολιτεία ΑΝ ΘΕΛΕΙ να ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ στο μέλλον και φυσικά αναφερόμαστε σ όλα τα αθλήματα, να στελεχώσει με ΦΥΛΑΚΕΣ και ΚΑΘΑΡΗΣΤΡΙΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Αν δεν το κάνει επικαλούμενη οικονομική αδυναμία δεν θα την κάνουμε πιστευτή, γιατί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αναφέρουν καθημερινά για δισεκατομμύρια πλεονάσματα από τη φορολογία με ρεκόρ κάθε χρόνο….

Τέλος ανακοινώνουμε στο φίλαθλο κοινό της πόλης ότι ανοίγει η αυλαία των αγώνων γυμναστικής στην πόλη μας με τους παρακάτω αγώνες:

Α. ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ που συνδιοργανώνει η Ένωση μας με την Ε.Γ.Ο. και θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Ροϊτίκων το ερχόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 από τις 10.00 έως τις 17.00.

Β. α. Διασυλλογικός Αγώνας Ρυθμικής γυμναστικής της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. ατομικού όλων των κατηγοριών (Γυναικών, Νεανίδων, κορασίδων και Παγκορασίδων) και ENSEMBLE κατηγορίας Γυναικών και Νεανίδων.

β. Αγώνας Ρυθμικής γυμναστικής «Καλλιπάτειρα» της Ε.Γ.Ο. κατηγορίας Γυναικών και Νεανίδων

(Και οι δύο αγώνες θα γίνουν στο κλειστό γυμναστήριο Ροϊτίκων το Σάββατο-Κύριακο 7-8 Μαρτίου 2026 από τις 10.00 έως τις 21.00.)

Γ. Προκριματικός Αγώνας Τραμπολίνο της Ε.Γ.Ο. (Α,Β,Γ και Δ κατηγοριών) Γ΄ Περιφέρειας και Περιφερειακός αγώνας επιπέδων 1-4 Γ΄ Περιφέρειας. Ο αγώνας θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Ροϊτίκων την Κυριακή 5 Απριλίου 2026 από το πρωί 10.00 έως το απόγευμα 17.00.

Η Ένωση μας αισθάνεται την υποχρέωση να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΙ ΘΕΡΜΑ το ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΑΣ γιατί για την διοργάνωση των παραπάνω αγώνων ο δήμος μας μας παραχωρεί ΔΩΡΕΑΝ το κλειστό γυμναστήριο Ροϊτίκων , μεταφέρει ΔΩΡΕΑΝ τα όργανα γυμναστικής και φιλοξενεί ΔΩΡΕΑΝ τους κριτές, χωρίς τη βοήθεια αυτή οι αγώνες δεν θα γίνονταν.

Οι γονείς ΔΕΝ θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να θαυμάσουν μαζί με τα παιδιά τους τα θεαματικά αθλήματα της Γυμναστικής!!!! Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



