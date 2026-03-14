«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε», το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Έθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα, πριν από τις εργασίες του προσυνεδρίου της ΝΔ που διεξάγεται σήμερα (14/3/2026) στη Θεσσαλική πόλη. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, είπε ο κ.Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στη Λάρισα για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με θέμα «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα». Οι εργασίες του προσυνεδρίου διεξάγονται στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial, με τη συμμετοχή των βουλευτών των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ. Πριν από την έναρξη των εργασιών αγρότες με τα τρακτέρ τους πήγαν στο ξενοδοχείο ζητώντας συνάντηση με τον κ.Μητσοτάκη. Το αίτημά τους έγινε δεκτό και η συνάντηση με την αντιπροσωπεία τους έγινε λίγο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες του προσυνεδρίου.

Δείτε live τις εργασίες του προσυνεδρίου:

Το πρόγραμμα του προσυνεδρίου έχει ως εξής:

Έναρξη 11:30 και ακολουθούν οι χαιρετισμοί:

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί:

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

13.05-13.50 panel συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

