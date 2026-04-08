Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα των συναλλαγών, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Η Φρανκφούρτη κινήθηκε εντυπωσιακά ανοδικά, ενώ σημαντικά κέρδη σημειώθηκαν και σε Παρίσι, Μιλάνο και Λονδίνο.

Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν
08 Απρ. 2026 11:20
Pelop News

Με ορμή αντέδρασαν οι ευρωπαϊκές αγορές στο ξεκίνημα της ημέρας, καθώς η συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λειτούργησε ως καταλύτης για ισχυρή άνοδο στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ταμπλό της Ευρώπης, με τους επενδυτές να σπεύδουν σε αγορές.

Η πιο δυναμική εικόνα καταγράφηκε στη Φρανκφούρτη, όπου ο δείκτης ενισχύθηκε σχεδόν κατά 5%, φτάνοντας στο +4,92%. Ισχυρή ώθηση έδωσαν μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τη Siemens Energy να καταγράφει άνοδο 10% και την Airbus να ακολουθεί με κέρδη 6,88%.

Ανοδικά κινήθηκε και το Παρίσι, που μετά από ένα πιο συγκρατημένο ξεκίνημα πέρασε σε σαφώς θετικό έδαφος, σημειώνοντας άνοδο 3,68%. Στο ίδιο μοτίβο βρέθηκε και το χρηματιστήριο του Μιλάνου, το οποίο ενισχύθηκε κατά 3,93%.

Κέρδη κατέγραψε και το Λονδίνο, αν και σε πιο ήπιους ρυθμούς, με τον δείκτη να ανεβαίνει κατά 2,51%. Η εικόνα εκεί διαμορφώθηκε υπό την πίεση των απωλειών που σημείωσαν ισχυρές πετρελαϊκές εταιρείες. Η μετοχή της BP υποχώρησε κατά 8,53%, ενώ η Shell κατέγραψε πτώση 7,7%.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο Παρίσι για την TotalEnergies, η οποία κινήθηκε πτωτικά, χάνοντας 5,63%.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης αναφοράς STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 3,6% και διαμορφώθηκε στις 611,73 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας, αποτυπώνοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις αγορές μετά την εξέλιξη στο διεθνές γεωπολιτικό μέτωπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 08.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ