Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν

Με ορμή αντέδρασαν οι ευρωπαϊκές αγορές στο ξεκίνημα της ημέρας, καθώς η συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λειτούργησε ως καταλύτης για ισχυρή άνοδο στους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ταμπλό της Ευρώπης, με τους επενδυτές να σπεύδουν σε αγορές.

Η πιο δυναμική εικόνα καταγράφηκε στη Φρανκφούρτη, όπου ο δείκτης ενισχύθηκε σχεδόν κατά 5%, φτάνοντας στο +4,92%. Ισχυρή ώθηση έδωσαν μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με τη Siemens Energy να καταγράφει άνοδο 10% και την Airbus να ακολουθεί με κέρδη 6,88%.

Ανοδικά κινήθηκε και το Παρίσι, που μετά από ένα πιο συγκρατημένο ξεκίνημα πέρασε σε σαφώς θετικό έδαφος, σημειώνοντας άνοδο 3,68%. Στο ίδιο μοτίβο βρέθηκε και το χρηματιστήριο του Μιλάνου, το οποίο ενισχύθηκε κατά 3,93%.

Κέρδη κατέγραψε και το Λονδίνο, αν και σε πιο ήπιους ρυθμούς, με τον δείκτη να ανεβαίνει κατά 2,51%. Η εικόνα εκεί διαμορφώθηκε υπό την πίεση των απωλειών που σημείωσαν ισχυρές πετρελαϊκές εταιρείες. Η μετοχή της BP υποχώρησε κατά 8,53%, ενώ η Shell κατέγραψε πτώση 7,7%.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο Παρίσι για την TotalEnergies, η οποία κινήθηκε πτωτικά, χάνοντας 5,63%.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης αναφοράς STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 3,6% και διαμορφώθηκε στις 611,73 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας, αποτυπώνοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε στις αγορές μετά την εξέλιξη στο διεθνές γεωπολιτικό μέτωπο.

