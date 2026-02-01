Οι Γυναίκες της Aκαδημίας των Σπορ νίκησε τον Κορυδαλλό – Φωτογραφίες

Τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ έκαναν τη μεγάλη έκπληξη στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Γυναικών του χάντμπολ, επικρατώντας επί του Κορυδαλλού στην Πάτρα.

01 Φεβ. 2026 15:24
Pelop News

Συνεχίζοντας το σερί των τελευταίων πολύ καλών εμφανίσεων, τα «μωρά» της Βάσως Βουκελάτου έκαναν την μεγαλύτερη έκπληξη του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής, κερδίζοντας μέσα στην Πάτρα με σκορ 29-28 την ομάδα του Κορυδαλλού που βρισκόταν στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά από 14 αγωνιστικές.

Από το πρώτο λεπτό του αγώνα, οι «πράσινες» πήραν την πρωτοπορία στο σκορ και δεν την έχασαν ποτέ σε όλη τη διάρκειά του και μάλιστα ήταν μπροστά συνέχεια από 3 έως 4 γκολ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όταν πιέστηκαν έβρισκαν τις λύσεις, όπως και στα τελευταία 12΄΄ δευτερόλεπτα σημείωσαν το γκολ της νίκης με τη Γρηγορία Γεωργίου. Σε πολύ καλή ημέρα βρέθηκε η τερματοφύλακας Μαρία Μαραγκού, καθώς και το τρίο Χαμίτι, Τσαγκαράτου και Λούη που εκτέλεσαν τα αντίπαλα δίχτυα όποτε χρειαζόταν με σουτ και από τα 9μ.

Διαιτητές: Θεοδοσίου-Χρόνης. Δίλεπτες αποβολές: 3-4. Πέναλτι: 1/3-1/2. Τα 5λεπτα: 2-1,3-2,7-5,8-6,10-8,12-12 (ημ.), 14-14,16-15, 20-16, 23-20, 26-23, 29-28.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Βάσω Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου 1, Τριανταφύλλου, Αποστολοπούλου, Πίκουλα, Κορφοξυλιώτη, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 5, Ελ. Γεωργίου 1, Χριστοπούλου, Λιβάνη, Τσινιά, Χαμίτι 10, Τσαγκαράτου 7, Λούη 5.

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ (Χρήστος Παχής): Σπέρτου, Αθανασίου 1, Χούλη 1, Αλούρδα, Ράπτη, Αλεξίου 3, Μαρκογιαννάκη 2, Καλλή, Σιγάλα, Τσιλιμπάρη 1, Βάσιλα 2, Καρβέλα, Κανονίδου, Δικμάνη 6, Ιωαννίδου 9, Καντζούρα 3.

Το Σάββατο 7/2 η Ακαδημία των Σπορ θα παίξει εκτός έδρας με τον ΔΑΣ Ζεφυρίου.

