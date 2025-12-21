Οι Γυναίκες της ΝΕΠ ήττα απο ΑΝΟΓ

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ηττήθηκε στη Γλυφάδα από το ομώνυμο συγκρότημα.

21 Δεκ. 2025 0:49
Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ηττήθηκε με 18-9 από τη Γλυφάδα, εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής.
Διαιτητές: Μαρκοπούλου-Μιχαηλίδου. Τα 8λεπτα: 6-3, 3-2, 4-1, 5-3. Τα γκολ του ΑΝΟΓ: Νίνου 2, Μουστάκα 1, Λούδη 2, Γρηγοροπούλου 2, Τέρνερ 2, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 1, Σαλταμανικα 3, Δασκαλάκη 1.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Δ. Κοντάκου, Αλμενταρίζ, Τσιμάρα 2, Σιτάρα 3, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα, Λιαπάκη 1, Κεπενού 1, Κακαϊδή 1, Δ. Κοντάκου, Λαμπάτου 1, Αρνά.
Δείτε σε βίντεο το παιχνίδι όπως μεταδόθηκε από το κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube:

