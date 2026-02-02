Οι γυναίκες της Παναχαϊκής νίκησαν τον Στρατηλάτη και έπιασαν «14αρι»

Ασταμάτητες οι γυναίκες της ομάδας βόλεϊ της Παναχαϊκής οι οποίοι νίκησαν εκτός έδρας με 3-1 (30-28, 25-10, 25-16, 25-4) σετ, τον Στρατηλάτη Αγίων Θεόδωρων για την 14η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και έκανε το «14 στα 14».

H πατρινή ομάδα μπορεί να έχασε μετά από μεγάλο ντέρμπι το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια ανέβασε στροφές ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς, επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε εύκολα στη νίκη.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Κατσιμίγα, Καραμούντζου, Τσακούμη, Σπυρόπουλου, Κατσή, Αρβανιτοπούλου, Μότση, Ηλιόπουλου, Ματάλα, Στεφοπούλου, Κουζάπα, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου.

