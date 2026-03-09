Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν από το Αργος και έκαναν το 18 στα 18!

Οι “κοκκινόμαυρες” διατήρησαν  το +7 από την 2η θέση

Οι γυναίκες της Παναχαϊκής πέρασαν από το Αργος και έκαναν το 18 στα 18!
09 Μαρ. 2026 18:56
Pelop News

Ασταμάτητη η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε εκτός έδρας με 3-1 (22-25, 25-12, 25-21, 25-21) σετ τον Περσέα Άργους , στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής και έκανε το 18 στα 18 με αποτέλεσμα να παραμείνει μόνη και αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πρωτοπόρος Παναχαϊκή  μετά το πρώτο σετ ανέβασε «στροφές», έκανε μεστή εμφάνιση  και πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Σ.Φ.ΠΕΤ. Περσέας και έφτασε τους 54 βαθμούς. Η ομάδα δείχνει σταθερότητα και ποιότητα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έχοντας ήδη δημιουργήσει σημαντική διαφορά από τους διώκτες της.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος):  Τσακούμη, Σπυρόπουλου, Αρβανιτοπούλου, Κατσιμίγα, Ηλιόπουλου, Καραμούντζου, Κατσή, Μότση, Ματάλα, Κουζάπα, Καγκελάρη, και Χρυσανθακόπουλου.

Στη δεύτερη θέση παραμένει ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επικράτησε καθαρά με 3-0 του Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός. Με τη νίκη αυτή έφτασε τους 47 βαθμούς και συνεχίζει να διατηρεί ασφαλές προβάδισμα για τη δεύτερη θέση.

 

 

