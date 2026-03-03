Οι γυναίκες της ΠΓΕ νίκησαν και τον Αίολο και παραμένουν στην κορυφή
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ένα ακόμα τοπικό ντέρμπι η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε προχθές, εκτός έδρας, με 3-0 (25-16,25-13,25-16) σετ, τον Αίολο Αγυιάς για την 18η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και έτσι παραμένει αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η πατρινή ομάδα διατήρησε το +7 από τον Ερυθρό Αστέρα ο οποίος επίσης επικράτησε της ΕΑΠ με 3-0.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Ηλιοπούλου, Αρβανιτοπούλου, Τσακούμη, Σπυρόπουλου, Κατσή, Κατσιμίγα, Κουζάπα, Ματάλα, Στεφόπουλου, Καγκελάρη, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου, λίμπερο η Κόλια.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News