Οι γυναίκες της ΠΓΕ νίκησαν και τον Αίολο και παραμένουν στην κορυφή

Οι γυναίκες της ΠΓΕ νίκησαν και τον Αίολο και παραμένουν στην κορυφή
03 Μαρ. 2026 10:54
Pelop News

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ένα ακόμα τοπικό ντέρμπι η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής η οποία νίκησε προχθές, εκτός έδρας, με 3-0 (25-16,25-13,25-16) σετ, τον Αίολο Αγυιάς για την 18η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής και έτσι παραμένει αήττητη και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πατρινή ομάδα διατήρησε το +7 από τον Ερυθρό Αστέρα ο οποίος επίσης επικράτησε της ΕΑΠ με 3-0.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αγγελόπουλος): Ηλιοπούλου, Αρβανιτοπούλου, Τσακούμη, Σπυρόπουλου, Κατσή, Κατσιμίγα, Κουζάπα, Ματάλα, Στεφόπουλου, Καγκελάρη, λίμπερο η Χρυσανθακόπουλου, λίμπερο η Κόλια.

 

