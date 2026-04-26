Οι γυναίκες του Ερμή Πατρών νίκησαν τη Ζάκυνθο και κέρδισαν την άνοδο

Με νίκη 3-0 επί του ΑΣ Ζακύνθου, ο Ερμής κατέκτησε έκανε το 3-2 στη σειρά και κατέκτησε το πρωτάθλημα και μαζί το “εισιτήριο” για τη Β’ Εθνική.

Με έναν αγώνα που είχε χαρακτήρα πραγματικού τελικού ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα του Α’ Ομίλου Τοπικής Γυναικών, καθώς η τελευταία αναμέτρηση ανάμεσα στον ΑΣΠ Ερμή και τον ΑΣ Ζακύνθου, έκρινε τόσο τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας όσο και την άνοδο στη Β’ Εθνική Γυναικών της ΕΣΠΕΠ.

Οι δύο ομάδες έφτασαν στο φινάλε ισόπαλες 2-2 στις νίκες, σε μια σπάνια αγωνιστική ισορροπία, ενώ ξεχωριστό στοιχείο της σειράς αποτέλεσε το γεγονός ότι στους τέσσερις προηγούμενους αγώνες κάθε ομάδα κέρδιζε εκτός έδρας και ηττάτο εντός, δημιουργώντας ένα ιδιόμορφο και απόλυτα αμφίρροπο σκηνικό πριν τον καθοριστικό πέμπτο αγώνα.

Στο παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο, ο ΑΣΠ Ερμής παρουσιάστηκε αποφασιστικός και πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας σε «καθαρή» νίκη με 3-0 σετ (25-21, 25-21, 25-19), σπάζοντας παράλληλα το μοτίβο των εκτός έδρας νικών και κατακτώντας στην έδρα του τον τίτλο.

Η αναμέτρηση επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού του φετινού πρωταθλήματος, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν μια σειρά αγώνων που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον έως την τελευταία μπάλα της σεζόν.

Με τη νίκη αυτή, ο ΑΣΠ Ερμής στέφθηκε πρωταθλητής του Α’ Ομίλου Τοπικής Γυναικών και εξασφάλισε την άνοδο στη Β’ Εθνική Γυναικών, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια πορεία συνέπειας και αγωνιστικής ποιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων και του κυπέλλου στην πρωταθλήτρια ομάδα, με τις απονομές να πραγματοποιεί ο ταμίας της ΕΣΠΕΠ Βαγγέλης Ξυγκάκης, σε μια συμβολική στιγμή επιβράβευσης της προσπάθειας αθλητριών και προπονητικού επιτελείου.

