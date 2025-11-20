«Οι παπάδες έπαιρναν κλαίγοντας τηλέφωνο και ζητούσαν κοκαΐνη», αποκαλύψεις στην υπόθεση με τους ρασοφόρους-youtuber

Μία διαφορετική εκδοχή απ0καλύπτεται από την απολογία της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, με κεντρικά πρόσωπα τους ρασοφόρους-youtuber Παρθένιο και Αστέριο, που είχαν μετατρέψει σε καβάτζα ναρκωτικών τον ιερό ναό της οδού Λιοσίων.

Η αρχηγός του κυκλώματος μιλάει για την γνωριμία της με τους ιερείς, αναφέρει πως την έριξαν στην χρήση καπνιστής κάνναβης, ότι έκαναν διακίνηση ναρκωτικών και μάλιστα ψώνιζαν και οι ίδιοι για δική τους χρήση, ότι εξαπατούσαν το ποίμνιο, ενώ αποκαλύπτει ότι μαϊμού «ιερείς», ρασοφόροι, είχαν βαφτίσει τον υπαρχηγό της οργάνωσης και σύντροφό της αρχηγού δηλωμένο «κηπουρό» που δούλευε στον ναό για να καλύπτουν τις βρωμοδουλειές τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος, είναι η απολογία του υπαρχηγού της οργάνωσης, ο οποίος λέει ότι γνώρισε τους παπάδες από την φερόμενη ως αρχηγό, τους προμήθευε ναρκωτικά και μάλιστα φτάνει σε σημείο να αποκαλύψει ότι οι ρασοφόροι, τον έπαιρναν τηλέφωνο κλαίγοντας και του ζητούσαν να τους φέρει κοκαΐνη.

«Μου είπε θα σου δώσω κάτι που θα το ερωτευτείς» και με έριξαν στη «φρίμπα»

Στην αρχή της απολογίας της η φερόμενη ως αρχηγός αναφέρει πως γνώρισε τους δύο «παπάδες» του ναού Αγίου Παρθενίου στη Λιοσίων. Λέει, ότι ήρθε σε επαφή μέσω κάποιων φίλων της προκειμένου να την βοηθήσουν να βρει γαλήνη.

Άντ’ αυτού όμως, κατάλαβε γρήγορα ότι αυτοί, εξαπατούσαν το ποίμνιο, αποσπούσαν χρήματα τα οποία πήγαιναν σε ναρκωτικά και μάλιστα όπως αποκαλύπτει την έριξαν στην χρήση καπνιστής κοκαΐνης τη λεγόμενη «φρίμπα».

«Πριν από δύο χρόνια, κατηγορήθηκα για ναρκωτικά ως χρήστης. Μετά την αποφυλάκιση μου, μια φίλη μου με γνώρισε με τους ιερείς στο ναό του Αγίου Παΐσιου. Εγώ απευθύνθηκα σε αυτούς να βρω μια διέξοδο από τα ναρκωτικά. Μέσα από τον Παρθένιο, βρήκα γαλήνη και εξομολογήθηκα σε αυτόν όλα τα προσωπικά μου προβλήματα.

Όταν τον γνώρισα, ο Παρθένιος έκανε συσσίτια και τα μοίραζε στην Ομόνοια. Συμμετείχα στα συσσίτια, τους μετέφερα με το αυτοκίνητο μου, βοηθούσα στο φαγητό. Εμένα κι άλλους πιστούς μας εξαπάτησαν ζητώντας μου χρήματα για τις ανάγκες του ναού και των συσσιτίων. Από εμένα πήραν 600 ευρώ, χωρίς να μου επιστρέψουν τα χρήματα. Στην συνομιλία που φαίνεται να ζητάω λεφτά, ήταν για την βάφτιση του εγγονού μου. Ο Παρθένιος φαινόταν στα μάτια μου ένας άγιος άνθρωπος. Αυτοί, άρχισαν να με παίρνουν 30 τηλέφωνα τη μέρα ζητώντας μου καθαριστικά για την εκκλησία, μακαρόνια και πάνες για τη μητέρα του Παρθενίου.

Ο Παρθένιος μου εκμυστηρεύτηκε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Εγώ τότε δεν έκανα χρήση ναρκωτικών. Είχα διακόψει από τότε που αποφυλακίστηκα. Τον Ιούλιο του 2025, μου είπε ότι θα μου δώσει κάτι που θα το ερωτευτώ και μου έδωσε να κάνω κοκαΐνη καπνιστή, φρίμπα. Μου δώσανε να μυρίσω ένα μπουκάλι που είχε κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Εγώ ζαλίστηκα. Από τότε αρχίσαμε να κάνουμε μαζί χρήση φρίμπα. Εγώ ήμουν χρήστης έκανα χρήση κοκαΐνης από τη μύτη».

Βάπτισαν τον drug dealer «κηπουρό» του ναού

Στις επόμενες γραμμές αναφέρεται στην γνωριμία του συντρόφου της και φερόμενου ως υπαρχηγού του κυκλώματος με τους δύο «παπάδες». Μάλιστα αποκαλύπτει ότι οι ρασοφόροι, προκειμένου να καλύπτουν τις βρώμικες business τους βάφτισαν τον drug dealer «κηπουρό» που δουλεύει στο ναό.

«Με τον σύντροφό μου είμαστε σε σχέση περίπου επτά μήνες. Όταν συνέλαβαν το σύντροφό μου τον Ιούνιο για ναρκωτικά αυτός μου είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικά. Ο σύντροφος μου δεν είχε σχέση με τους παπάδες. Εγώ είπα στους παπάδες ότι είναι ένα παιδί φίλος μου στη φυλακή και χρειάζεται βοήθεια. Τους ζήτησα να τον βοηθήσουν.

Ο σύντροφος μου, τους ευχαρίστησε γιατί αυτοί βάλανε μάρτυρα να πει ότι ο σύντροφος μου δουλεύει στο ναό ως κηπουρός, πράγμα που ήταν ψέμα. Όταν γνώρισαν το σύντροφό μου αντάλλαξαν τηλέφωνα. Δεν ξέρω τι είχαν συζητήσει, ήμουν όμως παρούσα σε ένα περιστατικό που ο σύντροφος μου με είχε φέρει στο ναό και ο Παρθένιος και ο Αστέριος είχαν βγει έξω και φώναζαν «Τζίμη δουλειά». Εννοώντας κάτι παράνομο.

Επίσης είχα ακούσει τηλεφωνήματα που έλεγαν ότι χάνουν το ναό, ότι θα τους έκαναν έξωση και ότι χρειάζονται χρήματα. Ο σύντροφος μου μου είπε ότι τον Ιούλιο είχε πάει στο ναό 3 κιλά κάνναβη. Ο Αστέριος πήρε εμένα τηλέφωνο και είπε «πες στον σύντροφο σου να έρθει να πάρει τις φανουρόπιτες». Εγώ κατάλαβα ότι με τη λέξη φανουρόπιτα εννοούσε τα ναρκωτικά, που ήξερα ότι ο σύντροφος μου έχει αφήσει στο ναό. Τα ναρκωτικά θα πήγαινε να τα πάρει ένας φίλος του συντρόφου μου, δεν ξέρω όμως ποιος. Δε γνωρίζω τίποτα για αυτή την ποσότητα».

«Οι παπάδες μου τηλεφωνούσαν για να κάνουμε χρήση. Στην εκκλησία γινόταν παράνομα πράγματα»

Κλείνοντας την απολογία της αναφέρει ότι οι παπάδες την καλούσαν επίμονα στο τηλέφωνο προκειμένου να κάνουν μαζί χρήση ναρκωτικών, ενώ όπως επισημαίνει πριν από περίπου ένα μήνα αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από αυτή την εκκλησία γιατί όπως χαρακτηριστικά λέει γινόταν παράνομα πράγματα.

«Οι παπάδες με έπαιρναν τηλέφωνο να πάμε να κάνουμε χρήση. Εγώ πήγα τέσσερις με πέντε φορές ποσότητες κοκαΐνης για δική μας χρήση. Τις άλλες φορές τα είχαν φέρει αυτοί. Τις ποσότητες τις προμηθεύονταν από άτομα που ερχόταν έξω απο τον ναό. Εγώ, είχα ζητήσει από τον σύντροφό μου να μου δώσει 1 γραμμάριο για να το πάω. Ξέρω ότι στο σύντροφό μου χρωστάνε 1900 ευρώ. Δεν ξέρω όμως από πότε έχουν συναλλαγές μεταξύ τους.

Εγώ επειδή έκανα χρήση μαζί τους, άρχισαν να μου ζητάνε χρήματα και επειδή εγώ δεν είχα, τα αφαιρούσαμε από το χρέος που είχαν σε εμένα των 600 ευρώ. Εγώ πήγαινα μόνη μου στο ναό. Με τον σύντροφό μου δεν έχουμε πάει ποτέ μαζί. Ο σύντροφος μου πήγαινε μόνος του πολλές φορές προφανώς για να τους πάει ποσότητες κοκαΐνης για να κάνουν χρήση.

Δε γνωρίζω τίποτα ούτε για τη βαλίτσα με την κοκαΐνη. Εγώ ήμουν 17 ημέρες με το παιδί μου στο νοσοκομείο. Επειδή είχα αντιληφθεί ότι μέσα στην εκκλησία γίνονται κι άλλα παράνομα πράγματα, εδώ και ένα μήνα απομακρύνθηκα. Επίσης είχα αντιληφθεί ότι τα λεφτά του ναού πήγαιναν σε ναρκωτικά. Ξέρω επίσης ότι αυτοί έμαθαν στον τρίτο ρασοφόρο να κάνει χρήση και από τότε είναι εξαρτημένος. Ζητώ την επιείκεια σας.

Η ποσότητα κάνναβης που βρέθηκε στο σπίτι μου δεν είναι δική μου. Δε γνωρίζω ποιανού είναι. Δουλεύω σε εταιρεία κέιτερινγκ. Έχω τέσσερα παιδιά, τα δύο από τα οποία με στηρίζουν οικονομικά. Επιθυμώ να εξεταστώ από πραγματογνώμονα γιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησης μου σε ναρκωτικές ουσίες γιατί έχω αναγνωριστεί ως τοξικομανής και δίνω το παρών την 1η και 16η του μηνός στο τμήμα».

«Οι παπάδες έπαιρναν κλαίγοντας τηλέφωνο και ζητούσαν κοκαΐνη»

Ο σύντροφός της φερόμενης ως αρχηγού και υπαρχηγός της οργάνωσης που καλλιεργούσε στην περιοχή της Βοιωτίας κάνναβη και τη διακινούσε μέσω του δικτύου που είχαν στήσει στην απολογία του που παρουσιάζει το newsit.gr, είναι αποκαλυπτικός αναφορικά με τον ρόλο των δυο ρασοφόρων.

Μάλιστα όπως και η σύντροφος του επιχειρεί να τα ρίξει όλα σε αυτούς σε ό,τι έχει να κάνει με την κοκαΐνη και την διακίνηση των ναρκωτικών.

«Όταν με συνέλαβαν τον Ιούλιο του 2025 για τα ναρκωτικά, η σύντροφος μου, ζήτησε σε έναν από τους παπάδες να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση ότι εγώ δουλεύω στην εκκλησία. Ο παππάς το δέχτηκε και το έκανε. Η σύντροφος μου είχε καλή σχέση με τους παπάδες Παρθένιο και Αστέριο, πήγαινε στην εκκλησία καθάριζε και βοηθούσε.

Οι παπάδες έκαναν χρήση κοκαΐνης. Μια μέρα μου ζήτησαν να τους βρω κοκαΐνη. Εγώ τους είπα ότι δεν έχω σχέση με αυτά. Ο Παρθένιος και ο Αστέριος, έπαιρναν τηλέφωνο την σύντροφό μου και την πίεζαν να μου πει να τους βρω κοκαΐνη. Εγώ μια μερα πήρα το τηλέφωνο από την σύντροφό μου την ώρα που μιλούσε με έναν από τους παπάδες και του ζήτησα το λόγο γιατί την ενοχλούν. Παίρνανε κλαίγοντας τηλέφωνο και ζητούσαν να τους πάω κοκαΐνη για τους ίδιους.

Αυτό γινόταν συνέχεια, εγώ τους λυπήθηκα γιατί ήταν άρρωστοι και έψαξα να βρω κάποιον όποιος θα μπορούσε να τους προμηθεύει κοκαΐνη. Πήρα ένα φίλο μου από το Κόσοβο και είπε ότι θέλω 2 με 3 γραμμάρια κοκαΐνη για τους παπάδες και ότι θα του έδινα τα λεφτά μετά, όταν θα τα έπαιρνα τους παπάδες.

Αυτό έγινε πολλές φορές μέχρι την ημέρα που μας πιάσανε. Δύο ή τρεις φορές μου έδωσαν κατευθείαν χρήματα για να τα δώσω. Τις υπόλοιπες φορές μου τα δίνανε με καθυστέρηση. Πολλές φορές μου έδιναν την κάρτα της τράπεζας για να πάρω λεφτά από κει γιατί ο λογαριασμός του ήταν άδειος.

Όσες φορές δεν είχαν λεφτά εγγυόμουν εγώ για αυτούς. Εγώ έπαιρνα το ναρκωτικά με πίστωση, εγγυόμουν εγώ για αυτούς και στη συνέχεια, έπαιρνα ό,τι χρήματα έβρισκα στο λογαριασμό, αλλά το πόσο ανέβαινε και έφτασαν στα 1900 ευρώ».

Τα φέσια και οι φασαρίες έξω απο την εκκλησία

Όπως λέει ο φερόμενος ως υπαρχηγός του κυκλώματος, οι παπάδες ζητούσαν ολοένα και περισσότεροι κοκαΐνη, αλλά δεν πλήρωναν.

«Επειδή δεν με πλήρωναν άρχισα να τσακώνομαι με την σύντροφό μου. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι έδιναν και στην σύντροφό μου κοκαΐνη και κάνανε χρήση. Η σύντροφος μου έπαιρνε τέσσερα xanax την ημέρα. Θεωρώ ότι τα πουλούσαν στην σύντροφό μου.

Στα τηλέφωνα οι παπάδες προσπαθούσαν να πείσουν την σύντροφό μου να τους βρω εγώ ναρκωτικά. Η σύντροφος μου έμπλεξε εξαιτίας μου. Το χρέος τους, είχε φτάσει στα 1600 ευρώ. Τότε, αυτοί άρχισαν να παίρνουν εμένα τηλέφωνο για να τους βρω κοκαΐνη, αλλά έπαιρναν και άλλους.

Επειδή οι παπάδες άρχισαν να χρωστάνε και στους άλλους λεφτά, αυτοί πήγαν έξω απ’ την εκκλησία και κάνανε φασαρία και οι παπάδες πήραν εμένα για να πάω να τους διώξω. Αυτό έγινε κι άλλες φορές. Εγώ πήγαινα εκεί για να μιλήσω με αυτούς που ήταν έξω από εκκλησία για τους διώξω. Όπου μπορούσα να πληρώσω το χρέος τους, σε άλλους, έδινα απο δικά μου λεφτά γιατί τους λυπόμουν. Πίστευα ότι θα τα έπαιρνα εγώ απο τους παπάδες. Η σύντροφος μου, μου ζητούσε να τους βοηθήσω γιατί αγαπούσε πολύ τους παπάδες».

Το deal με τον Κοσοβάρο μεγαλέμπορο και η μεταφορά της κόκας στη Ρόδο

Σε ό,τι έχει να κάνει με την μεγάλη δουλειά με τη μεταφορά κοκαΐνης 2 κιλών από το ρασοφόρο στη Ρόδο, ο φερόμενος ως υπαρχηγός αναφέρει πως κλείστηκε, μέσω ενός Κοσοβάρου μεγαλέμπορου.

«Επειδή το χρέος των παπάδων ήταν πολύ μεγάλο στους άλλους προμηθευτές, οι παπάδες μου ζήτησαν να βρω κάποιον με τον οποίο θα μετέφεραν ναρκωτικά σε όλη την Ελλάδα για να πάρουν λεφτά και να τα δώσουν εκεί που χρωστούσαν. Εγώ τότε μίλησα πάλι με αυτόν από το Κόσοβο, ο οποίος μου είπε ότι έχει 9 κιλά κάνναβη και μου ζήτησε να πάω να το πάρω απ’ τη Χαλκίδα και μετά να τα δώσω στους παπάδες.

Μου ζήτησε και το τηλέφωνο απο τους παπάδες, για να τους πάρει και να συνεννοηθούν που θα πήγαινε η βαλίτσα. Εγώ πήγα στη Χαλκίδα και πήρα τρεις σακούλες μαύρες. Ο παππάς μίλησε με τον Αλβανό και συνεννοήθηκαν να αφήσουμε στην άκρη την κάνναβη και να κάνω μια δουλειά με κοκαΐνη.

Μίλησα με τον Αλβανό και μου έδωσε εντολή να πάω στην Λιοσίων να πάρω μια βαλίτσα και να την δώσω στον παπά. Ο αλβανός μου είπε να πάρω ταξί για να πάρω την βαλίτσα να μην τη δει ο παππάς. Να δώσω τη βαλίτσα στο παπά και να τον πάρω με το αυτοκίνητο να τον πάω στο λιμάνι. Ο αλβανός μου είπε ότι βαλίτσα είχε μέσα 2 κιλά κοκαΐνη.

Εγώ αρνήθηκα να πάω με το αυτοκίνητο μου τον παπά στο καράβι και ο Αλβανός μου είπε να πάει ο παππάς με ταξί και εγώ να τον ακολουθώ από πίσω μέχρι το καράβι. Εγώ γι’ αυτό θα έπαιρνα 400 ευρώ. Δεν ήξερα σε ποιο νησί θα πήγαινε ο παππάς. Είδα ότι ο παππάς μπήκε στο καράβι αλλά δεν ήξερα για που. Όλα θα τα κανόνιζε με τον αλβανό. Ο Αλβανός έψαχνε τον παπά, γιατί δεν τον έβρισκε και με ρώτησε μήπως ο παππάς και πουλήσει κάπου την κοκαΐνη.

Ο Αλβανός μου είπε ότι αν ο παππάς είχε πουλήσει αλλού την την κοκαΐνη, θα είχα ευθύνη για εγώ τους έφερα σε επαφή. Από αυτό, παππάς θα πάνε 2000 ευρώ για τη μεταφορά και απο αυτά εγώ 500 με 700 ευρώ, για να σβήσω ένα μέρος από το χρέος των 1900 ευρώ που μου χρωστούσαν. Δεν ξέρω ποιος θα έπαιρνε τη βαλίτσα στη Ρόδο. Αρνούμαι ότι εγώ πήγαινα στην εκκλησία με την σύντροφό μου και έπαιρνα ποσότητες ναρκωτικών για να τις πουλήσω».

