Οι περιοχές της Πάτρας που θα έχουν πρόβλημα την Πέμπτη με το νερό

Συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας θα έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση. Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ έχει ως εξής:

ΔΕΥΑΠ: Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης την Πέμπτη 2 Οκτώβρη

Λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης, από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ., σε τμήμα της περιοχής Νέου Σουλίου που επηρεάζει τις οδούς:

Παναχαϊκού (από περιμετρική έως Καραϊσκάκη), πάροδο Παναχαϊκού και Ρυακίων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

