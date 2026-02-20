Οι πιθανότητες πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός ήταν μεταμορφωμένος προς το καλύτερο κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν το βράδυ της Πέμπτης, ο Τεττέη σημείωσε δύο εκπληκτικά τέρματα, αλλά το Τριφύλλι πλήρωσε δύο λάθη του Λαφόν (και μαζί του Πάντοβιτς στο πρώτο γκολ) και έμεινε στο 2-2, διατηρώντας πάντως αρκετές ελπίδες για την είσοδο στους 16 του Europa League.

Πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος ηττήθηκε 1-2 από τη Θέλτα και θα έχει να ανέβει ένα βουνό στο Βίγκο την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι ελπίδες των δύο ελληνικών ομάδων αποτυπώνονται πλήρως μέσα από το Football Meets Data. Ο υπερυπολογιστής της Opta ανέλυσε τις πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ να βρεθούν στους 16 του Europa League, με τους πράσινους να διατηρούν 33% για την πρόκριση, ενώ το ποσοστό του ΠΑΟΚ πέφτει στο 13%. Αντίστοιχα, το ποσοστό για την πρόκριση της Βικτόρια Πλζεν είναι στο 67%, ενώ για τη Θέλτα σκαρφαλώνει στο 87%.

Φυσικά, στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν, αλλά ιδίως στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ηττήθηκε στην Τούμπα, τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Αν δεν ήταν και το γκολ του Γερεμέγεφ στο 77′, τότε το ποσοστό του θα ήταν πάρα πολύ πιο χαμηλά.

Να υπενθυμίσουμε ότι το ποσοστό του Ολυμπιακού να βρεθεί στους 16 του Champions league είναι 3%, την ώρα που η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είναι το απόλυτο φαβορί για να συναντήσει μία εκ των Άρσεναλ ή Μπάγερν στον επόμενο γύρο, με τις πιθανότητες πρόκρισής της να είναι στο 97%

Στα υπόλοιπα ζευγάρια, η Στουτγάρδη είναι και με τα δύο πόδια στους 16, με 99,6% πιθανότητες μετά το 4-1 μέσα στη Σκωτία κόντρα στη Σέλτικ. Η Νότιγχαμ Φόρεστ στο 99% μετά το 3-0 της Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε. Η Γκενκ, του εκπληκτικού Καρέτσα, φτάνει το 96′ μετά τη νίκη της με 3-1 στο Ζάγκρεμπ επί της Ντινάμο, η Μπολόνια είναι στο 93% μετά το 1-0 στη Νορβηγία επί της Μπραν, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας στο 74% μετά τη νίκη του με 1-0 στη Γαλλία επί της Λιλ.

Το πιο αμφίρροπο ζευγάρι σύμφωνα με το Football Meets Data είναι το Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς, με τους Βούλγαρους να είναι στο 57% και τους Ούγγρους στο 43% μετά το 2-1 του πρώτου ματς.

