Οι πολίτες ζητούν λύση

20 Οκτ. 2025 7:35
Pelop News

Απαίτηση των πολιτών είναι η δημοτική αρχή, και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, να θέσουν σε προτεραιότητα το θέμα της καθαριότητας της πόλης.

Εκατοντάδες πολίτες ενώθηκαν γύρω από αυτή την απαίτηση και μέσω κινήματος διεκδικούν το αυτονόητο: να ζουν σε μία καθαρή πόλη. Να περπατούν στους δρόμους χωρίς να σκοντάφτουν σε σωρούς σκουπιδιών.

Πλέον δείχνουν να μην τους αρκεί η δικαιολογία της έλλειψης προσωπικού στην υπηρεσία Καθαριότητας και η μετακύλιση της αιτίας του προβλήματος στην κυβέρνηση.

Οι πολίτες ζητούν οργάνωση, πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Ακόμα κι αν δεν αρκούν οι δυνάμεις του Δήμου, μπορεί να αξιοποιήσει το ενεργό κομμάτι της κοινωνίας για να πετύχει την επιθυμητή αλλαγή.
