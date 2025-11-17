Οι Ρομά πέρασαν και στο διαδίκτυο…!

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Οι Ρομά πέρασαν και στο διαδίκτυο...!
17 Νοέ. 2025 19:00
Pelop News

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο κινηματογράφος περιγράφει την ίδια τη ζωή με ακρίβεια και αυθεντικότητα. Στην ταινία του Στάλνεϊ Κιούμπρικ, «Οδύσσεια 2001», (1968), η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τον έλεγχο του διαστημοπλοίου, αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες εντολές.

Το 2011 η ταινία «Contagion» περιέγραψε με απίστευτη ακρίβεια την πανδημία που ζήσαμε το 2020. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά, βλέποντας την ταινία «Μελισσοκόμος» με τον Τζέισον Στέθαμ. Σε υπερπολυτελές κτίριο, με δεκάδες εργαζόμενους, έχει στηθεί μια «επιχείρηση», που ξεγελά τηλεφωνικά ανύποπτους ανθρώπους και τους κλέβει με τρικ, τις καταθέσεις τους. Τα κέρδη εκατομμύρια κάθε μήνα.

Και έρχεται η ζωή να αποδείξει ότι έτσι ακριβώς, κλέβουν και οι Ρομά τους συνανθρώπους τους. Μια ομάδα από 40 Ρομά, έστησε έναν ΙΔΙΟ μηχανισμό με την ταινία. Πολυτελής χώρος, τηλεφωνικά κέντρα και οργανωμένες επιχειρήσεις από «υπαλλήλους» που παρίσταναν ανθρώπους της ΔΕΗ, δημοτικών επιχειρήσεων κ.ά. Εμπαιναν στα σπίτια και έπαιρναν οικονομίες μιας ζωής. Τα κέρδη τους και μάλιστα σε σύντομο διάστημα: 7,5 εκατομμύρια ευρώ!

Τα πρώτα συμπεράσματα μπορεί να είναι:
@ Οι Ρομά που έχουν το 70% της εγκληματικότητας στη χώρα, περνούν σε άλλο επίπεδο παρανομίας. Δεν ζητιανεύουν μόνο, ούτε κλέβουν χαλκό από υποδομές. «Σπουδάζουν» το διαδίκτυο και εφορμούν.
@ Ενώ βοά καθημερινά ο τόπος για αυτές τις απάτες, οι απλοί άνθρωποι παρασύρονται και χάνουν όλες τις οικονομίες τους. Απορείς…
@ Η Ελληνική Αστυνομία εντυπωσιάζει. Εχει 100% ποσοστό επιτυχίας στην εγκληματικότητα κάτι πρωτοφανές στη χώρα.
@ Οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν για τους Ρομά και όσους τους μιμούνται. Οχι μόνο βαριές ποινές αλλά και πλήρεις καταχέσεις των περιουσιών τους.
@ Οι φυλακές της χώρας είναι ευαγή ιδρύματα. Μέσα από αυτές, κατευθύνεται μεγάλο μέρος της εγκληματικότητας. Ο Σαρκοζί, έμενε 23 ώρες μέσα στο κελί του κάθε μέρα.

Στην ταινία «Μελισσοκόμος», ο Τζέισον Στέθαμ, διέλυσε όλες τις εγκαταστάσεις της παρανομίας και μη σας γράψω τι έκανε με όσους κατέκλεβαν. Οπως είπε στο κράτος, «κάνω εγώ τη δουλειά που έπρεπε να κάνετε εσείς». Εδώ αυτό δεν ισχύει. Η χώρα έχει μια εκπληκτική Αστυνομία, δεν χρειάζεται η αυτοδικία. Να στηρίξουν την ΕΛΑΣ. Δεν μπορεί οι Ρομά να βγαίνουν κρατώντας και τα κλοπιμαία, για να κάνουν τα ίδια.

