Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η μέρα σε βρίσκει πιο εξωστρεφή και ανοιχτό/ή σε νέες εμπειρίες, αν και αρχικά μπορεί να κολλάς σε προβλήματα. Προσπάθησε να αποφύγεις την υπερανάλυση και τις αρνητικές σκέψεις. Οι λέξεις παρερμηνεύονται εύκολα, γι’ αυτό κράτα ισορροπία στην επικοινωνία σου. Αργότερα, η διάθεση γίνεται πιο χαλαρή και ευνοεί τις συζητήσεις. Η προσφορά και η εμπιστοσύνη προς τους άλλους φέρνουν θετικά αποτελέσματα.

Ταύρος

Έχεις έντονη ανάγκη για ηρεμία και ενδοσκόπηση. Στην αρχή της ημέρας, σκέψεις ή αμφιβολίες μπορεί να σε επηρεάσουν, γι’ αυτό προσπάθησε να μην αφήνεις χώρο στην αρνητικότητα. Δώσε προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείς. Σταδιακά, βρίσκεις την ισορροπία σου και μπορείς να προχωρήσεις επαγγελματικά σχέδια. Η γενναιοδωρία και η διάθεση για προσφορά ενισχύουν τη θέση σου.

Δίδυμοι

Οι σχέσεις και η επικοινωνία πρωταγωνιστούν. Στην αρχή μπορεί να προκύψουν εντάσεις ή παρεξηγήσεις, γι’ αυτό απόφυγε τον επιθετικό λόγο και προτίμησε πιο ήπιους τόνους. Η ανάλυση βοηθά, αρκεί να μην το παρακάνεις. Αργότερα, η διάθεση βελτιώνεται και οι συνεργασίες γίνονται πιο ομαλές. Η κατανόηση και οι σωστές συμβουλές ενισχύουν τις σχέσεις σου.

Καρκίνος

Η προσοχή σου στρέφεται στη δουλειά και στις υποχρεώσεις. Στην αρχή υπάρχει τάση για άγχος ή υπερβολική ανησυχία. Προσπάθησε να διατηρήσεις ισορροπία και να μην επηρεάζεσαι από τις απόψεις των άλλων. Είναι καλή στιγμή για οργάνωση και στρατηγική. Η βοήθεια που προσφέρεις ενισχύει την εικόνα σου και φέρνει θετικές εξελίξεις στην καριέρα.

Λέων

Αναζητάς βαθύτερη κατανόηση, αλλά πρόσεξε να μην εστιάζεις υπερβολικά στα αρνητικά. Οι σκέψεις σου μπορεί να γίνουν απαιτητικές. Όσο προχωρά η μέρα, βρίσκεις την ισορροπία σου και συνεργάζεσαι πιο εύκολα. Η κατανόηση και η ανοχή βελτιώνουν τις σχέσεις. Η εμπιστοσύνη στους άλλους σε κάνει να νιώθεις πιο σίγουρος/η.

Παρθένος

Έχεις έντονη ανάγκη για ασφάλεια και συναισθηματική σταθερότητα. Προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι από εντάσεις γύρω σου και απόφυγε τάσεις ελέγχου. Εστίασε σε όσα σε ηρεμούν. Σταδιακά, η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ήρεμη. Η προσφορά και η κατανόηση προς τους άλλους σε γεμίζουν ικανοποίηση.

Ζυγός

Η ανάγκη για επικοινωνία και ποικιλία είναι έντονη. Πρόσεξε την υπερβολική ανάλυση ή την προσπάθεια να λύσεις δύσκολα ζητήματα άμεσα. Εστίασε σε όσα έχουν ουσία. Καθώς περνά η μέρα, η διάθεση βελτιώνεται και οι σχέσεις γίνονται πιο αρμονικές. Η εμπιστοσύνη και η κατανόηση ενισχύουν τους δεσμούς σου.

Σκορπιός

Αναζητάς σταθερότητα και κινείσαι σε πιο ήρεμους ρυθμούς. Στην αρχή, κάποιες σκέψεις ή ανησυχίες μπορεί να σε επηρεάσουν. Απόφυγε την υπερανάλυση και δώσε χώρο στον εαυτό σου. Αργότερα, βρίσκεις λύσεις πιο εύκολα. Η εμπιστοσύνη και η προσφορά ενισχύουν τόσο τις σχέσεις όσο και τα επαγγελματικά σου.

Τοξότης

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει τα συναισθήματα, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που εκφράζεσαι. Λόγια μπορεί να παρεξηγηθούν εύκολα. Απόφυγε την υπερβολική ανάλυση. Καθώς προχωρά η μέρα, η διάθεση γίνεται πιο θετική και μπορείς να εκφραστείς πιο καθαρά. Η ειλικρίνεια ενισχύει τις σχέσεις σου.

Αιγόκερως

Νιώθεις την ανάγκη να απομονωθείς και να ξεκουραστείς. Στην αρχή μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ή έντονες σκέψεις. Προσπάθησε να μην κολλάς σε προσωπικά ζητήματα. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου. Στη συνέχεια, βρίσκεις κίνητρο για πρόοδο. Η κατανόηση και η συγχώρεση φέρνουν εσωτερική ηρεμία.

Υδροχόος

Η δημιουργικότητα και η ανάγκη για έκφραση είναι έντονες, αλλά στην αρχή υπάρχει πίεση για απαντήσεις. Μην πιέζεις καταστάσεις. Η ανάλυση βοηθά, αρκεί να υπάρχει μέτρο. Αργότερα, η διάθεση γίνεται πιο θετική. Η γενναιοδωρία και η προσπάθεια στις σχέσεις φέρνουν ανταπόκριση.

Ιχθύες

Εστιάζεις στους στόχους σου, αλλά η υπερβολική ανησυχία μπορεί να σε μπλοκάρει. Απόφυγε τη μικροδιαχείριση και άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν. Καθώς προχωρά η μέρα, βρίσκεις ισορροπία. Η συνεργασία και η γενναιοδωρία φέρνουν θετικά αποτελέσματα και σε βοηθούν να προχωρήσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



