Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η καθημερινότητα επανέρχεται και νιώθεις την ανάγκη να οργανωθείς, βάζοντας τάξη σε εκκρεμότητες. Η ενέργειά σου είναι αυξημένη, όμως χρειάζεται σωστή διαχείριση για να μην εξαντληθείς. Εστιάζεις στους στόχους σου και παίρνεις πρωτοβουλίες, ενώ οι επαφές σου γίνονται πιο ουσιαστικές. Είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσεις σχέδια που είχες αφήσει πίσω, με αποφασιστικότητα.

Ταύρος

Η επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας γίνεται ομαλά, αν και προτιμάς να κινηθείς με πιο ήρεμο τέμπο. Εστιάζεις σε πρακτικά ζητήματα και οικονομικές υποχρεώσεις. Η ανάγκη για σταθερότητα σε βοηθά να προχωρήσεις. Οι σχέσεις αποκτούν πιο ρεαλιστική διάσταση. Οργάνωσε το πρόγραμμά σου και απέφυγε βιαστικές κινήσεις που μπορεί να σε πιέσουν.

Δίδυμοι

Η ημέρα σε βρίσκει σε έντονους ρυθμούς, με αυξημένη επικοινωνία και πολλές υποχρεώσεις. Μπορείς να προχωρήσεις εργασίες και να λύσεις ζητήματα μέσα από συζητήσεις. Η σκέψη σου είναι καθαρή και πρακτική, όμως χρειάζεται προσοχή στη διάσπαση. Ιδανική στιγμή για οργάνωση και επαναφορά σε πρόγραμμα.

Καρκίνος

Η επιστροφή στην καθημερινότητα σε βρίσκει πιο ευαίσθητο/η, αλλά και αποφασισμένο/η να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου. Εστιάζεις σε πρακτικά θέματα και αναζητάς ισορροπία. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά. Απόφυγε την υπερένταση και φρόντισε να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που σου προσφέρει ασφάλεια.

Λέων

Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να επανέλθεις δυναμικά. Νιώθεις έτοιμος/η να αναλάβεις δράση και να προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται, αλλά έχεις τη δυνατότητα να τις διαχειριστείς αποτελεσματικά. Απόφυγε την υπερβολική πίεση και θέσε ξεκάθαρους στόχους.

Παρθένος

Η καθημερινότητα σε βρίσκει έτοιμο/η να οργανωθείς και να βάλεις τάξη. Η προσοχή στη λεπτομέρεια σε βοηθά να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου. Η πρακτική σου σκέψη λειτουργεί υπέρ σου. Είναι ιδανική στιγμή για προγραμματισμό και επιστροφή σε σταθερές, παραγωγικές συνήθειες.

Ζυγός

Η ημέρα σε καλεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις προσωπικές σου ανάγκες. Η προσαρμογή στους ρυθμούς απαιτεί συγκέντρωση. Οι σχέσεις αποκτούν πιο πρακτικό χαρακτήρα. Απόφυγε την αναποφασιστικότητα και θέσε ξεκάθαρες προτεραιότητες.

Σκορπιός

Η καθημερινότητα επανέρχεται δυναμικά και σε βρίσκει αποφασισμένο/η να προχωρήσεις. Εστιάζεις στους στόχους σου και οργανώνεις τις κινήσεις σου. Η έντονη ενέργεια χρειάζεται σωστή διοχέτευση. Δώσε προσοχή στις σχέσεις και πάρε στρατηγικές αποφάσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά σε όσα επιθυμείς.

Τοξότης

Η ημέρα σε βρίσκει με καλή διάθεση, όμως χρειάζεται να περιορίσεις την ανεμελιά. Οι υποχρεώσεις αυξάνονται και απαιτούν συγκέντρωση. Η αισιοδοξία σου σε βοηθά να προσαρμοστείς. Είναι καλή στιγμή να οργανώσεις τα σχέδιά σου και να κινηθείς με συνέπεια.

Αιγόκερως

Επιστρέφεις άμεσα σε πρακτικούς ρυθμούς, εστιάζοντας στις ευθύνες σου. Η οργανωτικότητα και η αποφασιστικότητά σου σε βοηθούν να προχωρήσεις αποτελεσματικά. Απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα, τόσο με τον εαυτό σου όσο και με τους άλλους.

Υδροχόος

Η ημέρα φέρνει κινητικότητα και σε ωθεί να επανέλθεις στους ρυθμούς σου. Οι ιδέες σου είναι δημιουργικές και μπορούν να προχωρήσουν. Η επικοινωνία βοηθά στην επίλυση θεμάτων. Απόφυγε τη βιασύνη και επένδυσε στη συνεργασία.

Ιχθύες

Η επιστροφή στην καθημερινότητα σε βρίσκει πιο ήρεμο/η και συγκεντρωμένο/η. Εστιάζεις σε πρακτικά ζητήματα και οργανώνεις τις υποχρεώσεις σου. Η διαίσθησή σου λειτουργεί καθοδηγητικά.

