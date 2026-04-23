Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Πέμπτη σου; Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η ανάγκη για ξεκαθάρισμα γίνεται έντονη και λειτουργεί απελευθερωτικά. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού ωθεί σε αλλαγές στα οικονομικά και στις σχέσεις, φέρνοντας την επιθυμία για μια νέα αρχή. Η διάθεση για διαφορετικές επιλογές είναι ισχυρή και οδηγεί σε ανανέωση. Αν κάτι δεν σε ικανοποιεί πλέον, τώρα είναι η στιγμή για ανατροπές. Χρειάζεται προσοχή σε παρορμητικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε έξοδα. Οι επαφές μπορούν να προσφέρουν έμπνευση και νέες προοπτικές.

Ταύρος

Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει ανανέωση, γοητεία και έντονη ανάγκη για ελευθερία. Εκπλήξεις σε έρωτα, εργασία ή οικονομικά ανοίγουν νέους δρόμους. Η διάθεση για αλλαγή και ποικιλία σε οδηγεί σε ενδιαφέρουσες κατευθύνσεις. Οι περιορισμοί δεν είναι ανεκτοί και η ανάγκη για ανεξαρτησία κυριαρχεί. Ωστόσο, καλό είναι να αποφευχθούν οι βιαστικές κινήσεις. Η διαίσθηση λειτουργεί σωστά και σε βοηθά σε σημαντικές προσωπικές συνειδητοποιήσεις.

Δίδυμοι

Η ανάγκη για αλλαγή είναι έντονη, αλλά απαιτείται διάκριση ανάμεσα στην παρόρμηση και την ουσιαστική επιθυμία. Η επιρροή της ευθυγράμμισης Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει αφυπνίσεις και απρόσμενα συναισθήματα. Συμπτώσεις μπορεί να ξυπνήσουν μνήμες ή να επαναφέρουν πρόσωπα από το παρελθόν. Η ελευθερία κινήσεων είναι σημαντική, ενώ οι περιορισμοί σε κουράζουν. Ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα θα σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις καλύτερα τη μέρα. Νέες ιδέες οδηγούν σε ουσιαστικές ανακαλύψεις.

Καρκίνος

Η διαίσθησή σου ενισχύεται και προσφέρει καθοδήγηση. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει ζωντάνια σε φιλίες και σχέσεις, αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπεις κάποια πρόσωπα. Παλιές συναισθηματικές πιέσεις μειώνονται και δημιουργείται αίσθηση ελευθερίας. Οι κοινωνικές επαφές ευνοούνται και φέρνουν νέες ιδέες. Χρειάζεται συνειδητή στάση και αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να προσφέρουν ανανέωση.

Λέων

Η ανάγκη για αλλαγή στα επαγγελματικά και στην εικόνα σου γίνεται έντονη. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει εξελίξεις, ενθουσιασμό και πιθανές ανατροπές. Η εικόνα σου προς τα έξω ενισχύεται και οι άλλοι αναγνωρίζουν τη μοναδικότητά σου. Προκύπτουν ευκαιρίες για πρόοδο και σημαντικές εξελίξεις σε στόχους και σχέσεις. Η δημιουργική έμπνευση είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται αποφυγή παρορμητικών αντιδράσεων. Οι συνεργασίες μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες.

Παρθένος

Η ανάγκη για διεύρυνση των οριζόντων και αλλαγή ρυθμού γίνεται έντονη. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει νέες ιδέες, εμπειρίες και ενδιαφέροντα. Η επικοινωνία γίνεται πιο άνετη και προσελκύεις άτομα με διαφορετική οπτική. Ευνοούνται σπουδές, ταξίδια και κοινωνικές δραστηριότητες. Η έξοδος από τη ρουτίνα φέρνει ανανέωση και έμπνευση. Οι νέες εμπειρίες μπορούν να ανοίξουν δρόμους για εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη.

Ζυγός

Η προσοχή σου στρέφεται σε βαθύτερα συναισθήματα και ανάγκες. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει αποκαλύψεις σε σχέσεις και οικονομικά θέματα. Η ανάγκη για υπέρβαση ορίων γίνεται έντονη και οδηγεί σε αλλαγές. Απαιτείται ανοιχτό μυαλό και αποφυγή βιαστικών αποφάσεων. Η κατανόηση των πραγματικών σου επιθυμιών είναι σημαντική πριν προχωρήσεις σε κινήσεις. Οι εξελίξεις που ξεκινούν τώρα μπορούν να έχουν ουσιαστική προοπτική.

Σκορπιός

Η ανάγκη για αλλαγή στις σχέσεις γίνεται έντονη και οδηγεί σε νέες δυναμικές. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει εκπλήξεις, έντονες έλξεις και απρόσμενες εξελίξεις. Νέοι άνθρωποι ή διαφορετικές προσεγγίσεις ανανεώνουν την καθημερινότητά σου. Αν κάτι δεν σε ικανοποιεί, δημιουργείται ώθηση για βελτίωση. Χρειάζεται ψυχραιμία και αποφυγή ανυπομονησίας. Οι εμπειρίες της ημέρας συμβάλλουν σε βαθύτερη κατανόηση και εξέλιξη.

Τοξότης

Η ρουτίνα σε κουράζει και η ανάγκη για κάτι διαφορετικό γίνεται έντονη. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει αλλαγές στην εργασία, την υγεία και την καθημερινότητα. Απρόσμενες εξελίξεις ανοίγουν νέες κατευθύνσεις. Η ευελιξία και η παρατήρηση θα σε βοηθήσουν περισσότερο από τις βιαστικές αντιδράσεις. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά προς αλλαγές που έχουν νόημα. Νέες ιδέες ή γνωριμίες μπορούν να προκύψουν μέσα από την καθημερινότητα.

Αιγόκερως

Η ανάγκη για έκφραση συναισθημάτων γίνεται πιο έντονη. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει ανανέωση στον έρωτα και τη δημιουργικότητα. Προκύπτουν ευχάριστες εκπλήξεις και έντονες στιγμές. Το παρελθόν αφήνεται πίσω, δημιουργώντας χώρο για νέα ξεκινήματα. Η διάθεση για ρίσκο και αυθορμητισμό ενισχύεται. Η απελευθέρωση από περιορισμούς οδηγεί σε μεγαλύτερη χαρά και δημιουργική έκφραση.

Υδροχόος

Η ανάγκη για αλλαγή στο σπίτι και στην προσωπική ζωή γίνεται έντονη. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού ενισχύει την επιθυμία για ανανέωση και απομάκρυνση από παλιά μοτίβα. Ξαφνικές αποφάσεις ή αλλαγές στο περιβάλλον είναι πιθανές. Η απελευθέρωση από το παρελθόν φέρνει ανακούφιση. Οι σχέσεις με κοντινά πρόσωπα βελτιώνονται μέσα από ειλικρίνεια και νέες προσεγγίσεις. Η αλλαγή λειτουργεί θετικά και αναζωογονητικά.

Ιχθύες

Η επικοινωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία και φέρνει ευκαιρίες για νέες ιδέες και επαφές. Η ευθυγράμμιση Αφροδίτης–Ουρανού δημιουργεί έμπνευση και απρόσμενες συναντήσεις. Οι καθημερινές επαφές κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις. Ο τρόπος έκφρασής σου γίνεται πιο ελκυστικός και ξεχωριστός. Ευνοούνται συζητήσεις, μάθηση και ανταλλαγή απόψεων. Μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις και την καθημερινότητα φέρνει ανανέωση και φρεσκάδα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



