Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Παρασκευή σου; Ολες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα της επικοινωνίας σου μέχρι τις 18 Μαΐου, ενισχύοντας τη διάθεση να μιλήσεις, να συνδεθείς και να εκφραστείς. Η γοητεία σου στις συζητήσεις αυξάνεται και μπορείς να κερδίσεις τους άλλους με τον λόγο σου. Ευνοούνται νέες γνωριμίες, επαφές και μικρές μετακινήσεις. Οι σχέσεις βασίζονται περισσότερο στην πνευματική σύνδεση. Είναι καλή περίοδος για μάθηση, συμφωνίες και δημιουργικές ιδέες που εξελίσσονται.

Ταύρος

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα των οικονομικών σου μέχρι τις 18 Μαΐου, φέρνοντας έμφαση στην ασφάλεια και την άνεση. Θέλεις να νιώθεις σταθερότητα και να αξιοποιείς καλύτερα τους πόρους σου. Μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες βελτίωσης εισοδήματος ή να εκτιμήσεις περισσότερο όσα ήδη έχεις. Οι απολαύσεις αποκτούν σημασία, αλλά χρειάζεται μέτρο στα έξοδα. Ενισχύεται η αυτοεκτίμηση και η ανάγκη για πρακτική φροντίδα του εαυτού σου.

Δίδυμοι

Η Αφροδίτη στο ζώδιό σου μέχρι τις 18 Μαΐου σε κάνει πιο ελκυστικό, εκφραστικό και κοινωνικό. Η ανάγκη για αγάπη, χαρά και προσωπική ικανοποίηση γίνεται έντονη. Προσελκύεις ευκαιρίες και ανθρώπους πιο εύκολα, ενώ οι σχέσεις αποκτούν πιο ζεστό χαρακτήρα. Είναι ιδανική περίοδος για να φροντίσεις τον εαυτό σου, να ανανεωθείς και να εκφράσεις επιθυμίες. Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται και σε βοηθά να κινηθείς πιο δυναμικά.

Καρκίνος

Η Αφροδίτη περνά στον πιο εσωτερικό τομέα σου μέχρι τις 18 Μαΐου, φέρνοντας ανάγκη για ηρεμία και ενδοσκόπηση. Τα συναισθήματα βαθαίνουν και ίσως κρατάς πιο ιδιωτική στάση στην αγάπη. Είναι περίοδος ξεκαθαρίσματος παρελθόντων καταστάσεων και κατανόησης βαθύτερων αναγκών. Η ξεκούραση και η συναισθηματική φροντίδα είναι σημαντικές. Μπορεί να υπάρξουν μυστικές έλξεις ή σκέψεις. Προετοιμάζεσαι για μια νέα αρχή στις σχέσεις σου.

Λέων

Η Αφροδίτη ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου κύκλο μέχρι τις 18 Μαΐου, φέρνοντας ευκαιρίες για γνωριμίες, συνεργασίες και φιλικές επαφές. Η ανάγκη για συμμετοχή σε ομάδες και κοινά σχέδια αυξάνεται. Οι φίλοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ευτυχία σου. Ευνοούνται στόχοι και όνειρα που σχετίζονται με το μέλλον. Είναι καλή περίοδος για να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους και να δημιουργήσεις αρμονικές σχέσεις.

Παρθένος

Η Αφροδίτη στον τομέα της καριέρας μέχρι τις 18 Μαΐου ενισχύει τη δημόσια εικόνα και τη φήμη σου. Μπορείς να προσελκύσεις θετική προσοχή μέσα από τη δουλειά σου και να βελτιώσεις επαγγελματικές σχέσεις. Η γοητεία και η διπλωματία σε βοηθούν να πετύχεις στόχους. Είναι καλή περίοδος για συνεργασίες και αναγνώριση. Παράλληλα, χρειάζεται να παραμείνεις ειλικρινής στις επιδιώξεις σου και να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες.

Ζυγός

Η Αφροδίτη στον ένατο οίκο σου μέχρι τις 18 Μαΐου σε ωθεί να ανοίξεις ορίζοντες και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Η μάθηση, τα ταξίδια και οι ιδέες σε εμπνέουν. Οι σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν μέσα από κοινές πεποιθήσεις ή πνευματική σύνδεση. Εκφράζεσαι πιο ελεύθερα και αισιόδοξα. Είναι καλή περίοδος για να εξερευνήσεις κάτι νέο, να διευρύνεις τις γνώσεις σου και να ακολουθήσεις αυτό που σε ενθουσιάζει.

Σκορπιός

Η Αφροδίτη στον όγδοο οίκο μέχρι τις 18 Μαΐου φέρνει ένταση και βάθος στις σχέσεις. Τα συναισθήματα γίνονται πιο δυνατά και αναζητάς ουσιαστική σύνδεση. Μπορεί να ασχοληθείς με οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους ή με πιο σύνθετα θέματα. Είναι περίοδος μεταμόρφωσης και κατανόησης βαθύτερων αναγκών. Η οικειότητα αυξάνεται, αλλά χρειάζεται ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη για να εξελιχθούν σωστά οι σχέσεις.

Τοξότης

Η Αφροδίτη περνά στον τομέα των σχέσεων μέχρι τις 18 Μαΐου, ενισχύοντας συνεργασίες και συντροφικές επαφές. Αναζητάς αρμονία και ισορροπία μέσα από τους άλλους. Είναι καλή περίοδος για συμφωνίες, επανασύνδεση ή νέες γνωριμίες. Οι άλλοι παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Η ανάγκη για συντροφικότητα αυξάνεται και μπορείς να βελτιώσεις υπάρχουσες σχέσεις με κατανόηση και διάθεση συνεργασίας.

Αιγόκερως

Η Αφροδίτη στον τομέα της καθημερινότητας μέχρι τις 18 Μαΐου φέρνει περισσότερη αρμονία στη δουλειά και τις συνήθειες σου. Μπορείς να απολαύσεις μικρές χαρές μέσα στη ρουτίνα και να βελτιώσεις την παραγωγικότητά σου. Οι σχέσεις στον εργασιακό χώρο γίνονται πιο ευχάριστες. Είναι καλή περίοδος για να φροντίσεις την υγεία σου και να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου με πρακτικό τρόπο.

Υδροχόος

Η Αφροδίτη στον πέμπτο οίκο μέχρι τις 18 Μαΐου φέρνει χαρά, δημιουργικότητα και ρομαντισμό. Εκφράζεσαι πιο αυθόρμητα και απολαμβάνεις τη ζωή. Οι ερωτικές ευκαιρίες αυξάνονται και η γοητεία σου είναι έντονη. Είναι ιδανική περίοδος για χόμπι, διασκέδαση και δημιουργικά σχέδια. Μπορείς να ανανεώσεις τη διάθεσή σου και να συνδεθείς με ανθρώπους μέσα από την καρδιά σου.

Ιχθύες

Η Αφροδίτη στον τέταρτο οίκο σου μέχρι τις 18 Μαΐου στρέφει την προσοχή στο σπίτι και την οικογένεια. Αναζητάς ζεστασιά, ασφάλεια και συναισθηματική ισορροπία. Είναι καλή περίοδος για να βελτιώσεις τον χώρο σου ή να έρθεις πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα. Η ανάγκη για ηρεμία αυξάνεται. Μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου και να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που σε γεμίζει γαλήνη και σταθερότητα.

