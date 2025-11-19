Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Σε πολλά ζώδια έχεις ανάγκη από ηρεμία και σύνδεση με τα βαθύτερα συναισθήματά, όμως χρειάζεται προσοχή ποιους θα εμπιστευτείς.

19 Νοέ. 2025 10:15
Pelop News

Πώς θα είναι η Τετάρτη σου;

Αναλυτικά όλες οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Αυτή η μέρα σε βοηθά να συνδεθείς πιο βαθιά με ανθρώπους και να δεις πιο καθαρά θέματα οικειότητας, συναισθημάτων και οικονομικών. Μπορεί να νιώσεις έντονη έλξη προς κάποιον/α ή να ωφεληθείς από τα ταλέντα και τους πόρους των άλλων. Η νέα κατανόηση για μια παλιά σχέση ή ένα προσωπικό σου θέμα σε διαφωτίζει. Με την ευθυγράμμιση Ήλιου – ανάδρομου Ερμή στον όγδοο οίκο, εμβαθύνεις στα συναισθήματά σου και ίσως αλλάξεις οπτική για οικονομικά ή παλιές σχέσεις. Μια μεγάλη ιδέα γεννιέται, αλλά δεν είναι ώρα για τελικά συμπεράσματα.

Ταύρος

Σήμερα χτίζεις αυτοπεποίθηση και βρίσκεις στήριξη από ανθρώπους γύρω σου. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες και οι φιλίες λειτουργούν ομαλά. Κάποιος μπορεί να σου δείξει μια νέα οπτική για ένα παλιό θέμα. Με τον Ήλιο σε ευθυγράμμιση με τον ανάδρομο Ερμή, επανεξετάζεις σχέσεις, δεσμεύσεις και ισορροπίες. Δεν έχεις όλες τις απαντήσεις ακόμη, αλλά η ημέρα βοηθά σοβαρή επανεξέταση.

Δίδυμοι

Στη δουλειά και στην καθημερινότητα έχεις καλές επαφές και χρήσιμες πληροφορίες. Άλλοι σε ενθαρρύνουν και εσύ νιώθεις πιο δημιουργικός/η και αποδοτικός/η. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον έκτο οίκο σου, βλέπεις ένα εργασιακό ή υγειονομικό θέμα από άλλη σκοπιά. Οι ιδέες που γεννιούνται τώρα μπορεί να γίνουν σημαντικές. Αποκτάς περισσότερη σαφήνεια, αν και δεν έχουν φωτιστεί όλα.

Καρκίνος

Η μέρα ευνοεί γνωριμίες που σχετίζονται με τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, την εκπαίδευση και τη χαρά. Κάποιος μπορεί να σε εμπνεύσει ή να σου ανοίξει νέους δρόμους. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή ευθυγραμμισμένους, επανεξετάζεις παλιές ιδέες και στόχους. Βλέπεις ένα πρόσωπο ή ζήτημα του παρελθόντος διαφορετικά και προχωράς πιο συνειδητά.

Λέων

Η εστίαση είναι στο σπίτι, την οικογένεια και τα βαθύτερα συναισθήματά σου. Οι κοντινοί σου άνθρωποι σε στηρίζουν και βοηθούν να λύσεις παλιά θέματα. Με την ευθυγράμμιση Ήλιου – ανάδρομου Ερμή, αποκτάς νέα κατανόηση για ένα οικογενειακό ή προσωπικό ζήτημα. Παρατήρησε, σκέψου και κράτα σημειώσεις πριν πάρεις αποφάσεις.

Παρθένος

Ευνοούνται οι συνεργασίες και οι επικοινωνίες. Νιώθεις ότι οι άλλοι σε καταλαβαίνουν και ανταποκρίνονται θετικά. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον τρίτο οίκο, γεννιούνται ιδέες γύρω από μάθηση, επικοινωνία, γείτονες ή αδέλφια. Ένα παλιό ενδιαφέρον μπορεί να αναβιώσει. Κράτα τις νέες σκέψεις, αλλά μην βιαστείς για έναρξη σχεδίων.

Ζυγός

Οι άνθρωποι γύρω σου συνεργάζονται, ειδικά σε θέματα οικονομικών, εργασίας και υγείας. Η ημέρα κυλά άνετα και σου δίνει χρόνο για ανάλυση. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον δεύτερο οίκο, σκέφτεσαι οικονομικές αποφάσεις και την αίσθηση ασφάλειας. Δεν είναι ακόμη στιγμή για τελικές κινήσεις· παρατήρησε και αξιολόγησε.

Σκορπιός

Η ανάγκη σου να εκφραστείς μεγαλώνει και η δημοτικότητά σου ανεβαίνει. Βλέπεις παλιές επιλογές με νέα ματιά. Με την ευθυγράμμιση Ήλιου – ανάδρομου Ερμή στο ζώδιό σου, καθαρίζεις φόβους και αμφιβολίες του παρελθόντος. Κάποιο άτομο ή θέμα μπορεί να επιστρέψει για επανεξέταση. Οι ιδέες που έχεις τώρα σε ενισχύουν για αργότερα.

Τοξότης

Έχεις ανάγκη από ηρεμία και σύνδεση με τα βαθύτερα συναισθήματά σου. Οι επαφές σε βοηθούν, ειδικά σε οικογενειακά, υγείας ή συμβουλευτικά θέματα. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον δωδέκατο οίκο, αποκαλύπτεται μια αλήθεια ή μυστική πληροφορία που φωτίζει παλιές καταστάσεις. Βλέπεις τι πρέπει να αφήσεις πίσω.

Αιγόκερως

Οι κοινωνικές επαφές και τα σχέδια με ομάδες ευνοούνται. Νιώθεις στήριξη και ανανεωμένη διάθεση. Ο Ήλιος και ο ανάδρομος Ερμής φέρνουν νέες ιδέες για φίλους, σχέσεις και μελλοντικά όνειρα. Κάτι παλιό μπορεί να ανακαλυφθεί ξανά και να αλλάξει την πορεία σου. Οι πληροφορίες που έρχονται τώρα είναι πολύτιμες.

Υδροχόος

Σχέσεις με άτομα κύρους, επιχειρήσεις ή κρατικές υπηρεσίες μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες. Με την ευθυγράμμιση Ήλιου – ανάδρομου Ερμή στον δέκατο οίκο, επανεξετάζεις στόχους, καριέρα και δημόσια εικόνα. Σχηματίζεις νέες ιδέες για το επόμενο βήμα. Οι σκέψεις σου ωριμάζουν, αλλά χρειάζεται χρόνος πριν αποφασίσεις.

Ιχθύες

Αισθάνεσαι δημιουργικός/η, ανοιχτός/η και έτοιμος/η να εξελιχθείς. Οι σχέσεις σε εμπνέουν και σου δίνουν κίνητρο. Με τον Ήλιο και τον ανάδρομο Ερμή στον ένατο οίκο σου, βλέπεις παλιές αποφάσεις, ταξίδια, σπουδές ή πεποιθήσεις με νέα ματιά. Οι συζητήσεις φέρνουν διαφώτιση και νέες ιδέες που θα σε ακολουθήσουν για καιρό

