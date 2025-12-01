Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Πώς θα είναι η Δευτέρα σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Η μέρα ξεκινά με μια αίσθηση αλλαγής και ανανέωσης. Νιώθεις πως κάτι μέσα σου θέλει να κινηθεί μπροστά και αυτή η ορμή σε οδηγεί σε πιο ώριμες αποφάσεις. Οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα ανοίγουν δρόμο για καλύτερη κατανόηση ανθρώπων ή καταστάσεων που σε μπέρδευαν. Η διαίσθησή σου είναι δυνατή – άκου τις εσωτερικές σου εντυπώσεις. Ένα μικρό προσωπικό ξεκαθάρισμα σε βοηθά να πάρεις ανάσα και να νιώσεις πιο ανάλαφρος/η.

Ταύρος

Η ενέργεια της ημέρας σε γλυκαίνει και σε ηρεμεί. Στρέφεσαι σε πρόσωπα που εμπιστεύεσαι, γιατί μια κουβέντα μπορεί να σου δώσει μια πιο καθαρή εικόνα για μια κατάσταση. Αισθάνεσαι πιο δεκτικός/ή στο να ακούσεις, να μάθεις και να συγχωρήσεις. Τα πράγματα μαλακώνουν και η καρδιά σου ανοίγει πιο εύκολα. Ένα θέμα που σε άγγιζε συναισθηματικά παίρνει καλύτερη τροπή.

Δίδυμοι

Η μέρα σου δίνει έμπνευση και δημιουργική διάθεση. Σκέψεις, ιδέες και μικρές διασυνδέσεις με τους γύρω σου οδηγούν σε συμπεράσματα που χθες δεν έβλεπες. Νιώθεις πιο χρήσιμος/η και πιο ικανός/ή να διαχειριστείς την καθημερινότητα με απλότητα. Ένα θέμα στη δουλειά ή στις υποχρεώσεις «κουμπώνει» όμορφα και σου δίνει μια αίσθηση προόδου.

Καρκίνος

Ξεκινά για εσένα μια πιο ζεστή και τρυφερή μέρα. Η καρδιά σου χαλαρώνει και αφήνεις πίσω μια ένταση που κουβαλούσες. Νιώθεις ότι μπορείς να εκφραστείς πιο αυθόρμητα, χωρίς φόβο παρεξήγησης. Η διαίσθησή σου λειτουργεί υπέρ σου, ειδικά σε θέματα συναισθηματικής φύσης. Μια όμορφη στιγμή, μια συνάντηση ή μια είδηση μπορούν να γεμίσουν τη μέρα σου χρώμα.

Λέων

Η μέρα έχει άνεση και τρυφερότητα. Νιώθεις πιο κοντά σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σου ή βλέπεις μια κατάσταση με πιο ήρεμη ματιά. Οτιδήποτε σε προβλημάτιζε χάνει την έντασή του. Έρχεται μια αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας. Κάνεις μικρά βήματα που ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου και σε βοηθούν να νιώσεις έτοιμος/η για κάτι νέο.

Παρθένος

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σου σημείο σήμερα. Λες αυτό που νιώθεις χωρίς να το υπεραναλύεις και οι άλλοι σε καταλαβαίνουν πιο εύκολα. Μια κουβέντα ή μια παρατήρηση μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια λύση που σου ξέφευγε. Ό,τι σε πίεζε φαίνεται πιο διαχειρίσιμο. Η μέρα σε κάνει πιο ζεστό/ή και πιο δεκτικό/ή στα συναισθήματα γύρω σου.

Ζυγός

Σήμερα νιώθεις μεγαλύτερη άνεση με τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Έχεις πιο καθαρή εικόνα για τα θέλω σου και για το τι σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Μικρές κινήσεις σε βοηθούν να φροντίσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Οι γύρω σου δείχνουν κατανόηση, κάτι που απαλύνει πιέσεις των προηγούμενων ημερών. Ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα μπορεί να ξεκαθαρίσει.

Σκορπιός

Αναδύεται μια πιο τρυφερή και συναισθηματική πλευρά σου. Βλέπεις τους άλλους πιο καθαρά, χωρίς ταμπέλες ή υποψίες. Η μέρα ενισχύει την ενσυναίσθησή σου και σου δίνει μια αίσθηση πληρότητας. Μπορεί να νιώσεις πιο κοντά σε κάποιον ή να αντιληφθείς την πρόθεση πίσω από μια συμπεριφορά. Μικρές αποκαλύψεις φωτίζουν κομμάτια που σε προβλημάτιζαν.

Τοξότης

Η μέρα ρίχνει φως σε κάτι που μπορεί να είχες καταπιέσει. Νιώθεις πιο ήρεμος/η όταν μιλάς ανοιχτά, ακόμη κι αν το κάνεις μόνο μέσα σου. Υπάρχει μια ζεστασιά που σε βοηθά να δεις τα πράγματα με ειλικρίνεια αλλά χωρίς πόνο. Μια εσωτερική κατανόηση σε βοηθά να αφήσεις πίσω κάτι που σε κρατούσε. Ένα πρόσωπο δείχνει μεγαλύτερη τρυφερότητα προς εσένα.

Αιγόκερως

Η μέρα φέρνει χαλάρωση στις κοινωνικές σου σχέσεις. Μπορεί να δεχτείς μια κίνηση καλοσύνης ή να μοιραστείς μια στιγμή που ενισχύει ένα δέσιμο. Νιώθεις πως μπορείς να εμπιστευτείς πιο εύκολα. Σου έρχονται ιδέες που στηρίζουν ένα σχέδιο που έχεις στο μυαλό σου. Ένα φιλικό ή ομαδικό περιβάλλον σου προσφέρει έμπνευση.

Υδροχόος

Σήμερα δείχνεις μια πιο ανθρώπινη, ζεστή και προσιτή πλευρά σου. Οι γύρω σου αντιλαμβάνονται τη διάθεσή σου και ανταποκρίνονται θετικά. Μια επαγγελματική σκέψη ή ένας στόχος παίρνουν πιο ξεκάθαρη μορφή. Νιώθεις πως μπορείς να συνδυάσεις διαίσθηση και λογική πιο ισορροπημένα. Μικρές ενδείξεις σε επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο.

Ιχθύες

Η μέρα ανοίγει το μυαλό και τη φαντασία σου. Νιώθεις πιο ελεύθερος/η να εκφραστείς και να μοιραστείς αυτά που έχεις μέσα σου. Μια ιδέα ή μια έμπνευση μπορεί να γίνει σημαντική. Νιώθεις υποστήριξη από το σύμπαν — σαν να σε καθοδηγεί εκεί που πρέπει. Συναντάς ανθρώπους ή πληροφορίες που σου δίνουν ελπίδα και προοπτική.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



