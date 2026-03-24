Πώς θα είναι η Τρίτη σου; Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη.

Κριός

Η Σελήνη κινείται στον τομέα της επικοινωνίας, ενισχύοντας την περιέργεια και οδηγώντας σε ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Η ανάγκη για επαφή είναι έντονη, ωστόσο χρειάζεται υπομονή και ισορροπία στον ρυθμό. Μια νέα οπτική μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση των πραγμάτων. Ο Ήλιος φωτίζει ευθύνες και λεπτομέρειες, ενώ η σύνοδός του με τον Κρόνο υπενθυμίζει τα όρια και την πραγματικότητα. Η σαφήνεια έρχεται μέσα από την ωριμότητα, αρκεί να αντιμετωπιστούν οι υποχρεώσεις χωρίς υπερβολική αυστηρότητα.

Ταύρος

Η Σελήνη στον δεύτερο οίκο βοηθά στη συναισθηματική σταθερότητα και ενισχύει την ανάγκη για ασφάλεια. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να υπάρξει ένταση μέχρι να βρεθεί ο σωστός ρυθμός. Οι πλανητικές επιρροές στρέφουν την προσοχή σε πρακτικά ζητήματα, ενώ οι άλλοι ίσως λειτουργούν αποσπασματικά ή δημιουργούν δυσκολίες. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φέρνει διαύγεια και ευθύνες, πιθανόν απέναντι σε τρίτους. Θέματα από το παρελθόν επιστρέφουν ζητώντας λύση και οριστικό κλείσιμο.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την επαφή με τα συναισθήματα και την ανάγκη για έκφραση. Παράλληλα, υπάρχουν επαγγελματικές εξελίξεις που απαιτούν συγκέντρωση και σαφή στόχο. Η ανυπομονησία χρειάζεται έλεγχο, ιδιαίτερα απέναντι σε υποχρεώσεις. Οι συμβουλές που δίνονται τώρα μπορεί να είναι χρήσιμες, ακόμη κι αν δεν είναι ευχάριστες. Επανέρχονται ευθύνες ή κοινωνικά ζητήματα, οδηγώντας σε ανάγκη αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της πειθαρχίας για μακροπρόθεσμη πρόοδο.

Καρκίνος

Η Σελήνη στον δωδέκατο οίκο στρέφει την προσοχή στην εσωτερική ισορροπία και στην ανάγκη για ξεκούραση. Η ενασχόληση με τη γνώση ή τη δημιουργία μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση. Ταυτόχρονα, αναδύονται ευθύνες που απαιτούν προσπάθεια και πειθαρχία. Η απόδοση και η συνέπεια βρίσκονται στο επίκεντρο, είτε ως εσωτερική ανάγκη είτε ως εξωτερική απαίτηση. Η σωστή διαχείριση της ενέργειας συμβάλλει στην πρόοδο.

Λέων

Η παρορμητικότητα σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα χρειάζεται έλεγχο. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση επιθυμιών και στόχων. Νέες πληροφορίες ή εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν την οπτική σου. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου ενισχύει τη σοβαρότητα και την ανάγκη σωστής αξιοποίησης του χρόνου. Ευνοούνται ουσιαστικές συζητήσεις και η πρακτική σκέψη. Η αποδοχή της πραγματικότητας οδηγεί σε πιο ώριμες αποφάσεις.

Παρθένος

Η Σελήνη στην κορυφή του χάρτη φέρνει στο προσκήνιο ευθύνες και υποχρεώσεις. Απαιτούνται υπομονή και συγκέντρωση στους στόχους. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φωτίζει θέματα σχέσεων ή οικονομικών, αναδεικνύοντας αδυναμίες. Η ανάγκη για σαφή όρια γίνεται έντονη. Η ρεαλιστική προσέγγιση βοηθά στην αποδοχή ή την απόρριψη καταστάσεων. Η κατανόηση των δυνατών και αδύναμων σημείων οδηγεί σε πιο σωστές επιλογές.

Ζυγός

Η Σελήνη στον ένατο οίκο ενισχύει την ανάγκη για εξέλιξη και νέες ιδέες. Η ημέρα απαιτεί πιο ήρεμο ρυθμό στην επικοινωνία και συναισθηματική αποστασιοποίηση. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φέρνει ευθύνες στις σχέσεις, τονίζοντας την ανάγκη για όρια και επανεκτίμηση δεσμεύσεων. Πιθανές απογοητεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαύγεια. Η κατανόηση των πραγματικών αναγκών βοηθά στη βελτίωση των σχέσεων.

Σκορπιός

Η Σελήνη στον όγδοο οίκο ενισχύει την ένταση και την εσωτερική ευαισθησία. Η ευελιξία και οι μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φέρνει ευθύνες στον επαγγελματικό τομέα και ανάγκη αναθεώρησης. Αναδεικνύονται τόσο αδυναμίες όσο και δυνατότητες βελτίωσης. Η ρεαλιστική προσέγγιση βοηθά στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στη δημιουργία ενός νέου σχεδίου δράσης.

Τοξότης

Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για βαθύτερη κατανόηση σχέσεων και προσωπικών αναγκών. Υπάρχει αυξημένη ευαισθησία και πιθανές εντάσεις που, όμως, οδηγούν σε εξέλιξη. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φέρνει σοβαρότητα σε δημιουργικά ή ερωτικά ζητήματα. Νέες πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων και να απαιτήσουν αναθεώρηση στόχων. Η δέσμευση σε ό,τι αξίζει είναι απαραίτητη.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στρέφει την προσοχή στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις. Οι περισπασμοί μπορεί να μειώσουν την αποδοτικότητα, όμως η συγκέντρωση φέρνει αποτέλεσμα. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου τονίζει ευθύνες στο σπίτι και στην οικογένεια. Η ανάγκη για οργάνωση και δομή γίνεται έντονη. Η υπεύθυνη στάση οδηγεί σε πρόοδο και ενισχύει την αυτονομία.

Υδροχόος

Η έκφραση των συναισθημάτων γίνεται πιο εύκολη και δημιουργική. Πρόσωπα ή εμπειρίες φέρνουν έμπνευση. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου οδηγεί σε πιο σοβαρή αντιμετώπιση θεμάτων και υποχρεώσεων. Η ανάγκη για συγκέντρωση και πειθαρχία αυξάνεται. Η σταδιακή προσέγγιση βοηθά στην αποφυγή πίεσης και οδηγεί σε πιο ξεκάθαρα επόμενα βήματα.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον τέταρτο οίκο ενισχύει την ανάγκη για ασφάλεια και οικειότητα. Οι οικογενειακές απαιτήσεις μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις, αλλά και έμπνευση. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φέρνει ευθύνες σε οικονομικά ζητήματα. Η ρεαλιστική διαχείριση συμβάλλει στη σταθερότητα. Αδυναμίες έρχονται στην επιφάνεια, ζητώντας διόρθωση. Η υπομονή και η σταθερή προσπάθεια οδηγούν σε ουσιαστική βελτίωση.

