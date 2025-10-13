Πλέον οι τελευταίες στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού Νταϊάν Κίτον ήρθαν στο φως μέσα από μια κλήση στο 911, καθώς φίλοι της περιγράφουν ότι η ηθοποιός ήταν «πολύ αδύνατη» τις μέρες πριν από τον ξαφνικό θάνατό της σε ηλικία 79 ετών.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον ξαφνικό θάνατο της Νταϊάν Κίτον ήρθαν στη δημοσιότητα την Κυριακή (12.10.2025), με τη δημοσιοποίηση της κλήσης στο 911 που έγινε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η ηχογράφηση, την οποία εξασφάλισε το TMZ, αποκαλύπτει κάποιον να καλεί την Πυροσβεστική του Λος Άντζελες για ένα «άτομο χωρίς τις αισθήσεις του» στη διεύθυνση της ηθοποιού λίγο μετά τις 8 το πρωί του Σαββάτου.

Στην ηχογράφηση ακούγεται η φράση «Rescue 19, person down» πριν η φωνή αναφέρει τη διεύθυνση της Νταϊάν Κίτον. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με συγγενικό της πρόσωπο που μίλησε στο Associated Press, η ηθοποιός ήταν με αγαπημένα της πρόσωπα όταν έφυγε από τη ζωή, ενώ η οικογένειά της ζήτησε σεβασμό της ιδιωτικότητάς τους.

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Είχε γίνει πολύ αδύνατη

Ωστόσο, στενοί φίλοι της πρωταγωνίστριας των ταινιών «Annie Hall», «Father of the Bride» και «The First Wives Club» θυμούνται ότι είχε γίνει όλο και πιο απομονωμένη τον τελευταίο χρόνο, με μια παλιά φίλη της, τη συνθέτρια Κάρολ Μπάγερ Σάγκερ να σχολιάζει πόσο συγκλονιστικά αδύνατη είχε γίνει η Κίτον πριν από τον αιφνίδιο θάνατό της.

«Την είδα πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες και ήταν πολύ αδύνατη» είπε η 81χρονη Σάγκερ. «Είχε χάσει πολύ βάρος».

Η Σάγκερ εξήγησε ότι η Κίτον είχε επηρεαστεί από τις πυρκαγιές που έπληξαν το Λος Άντζελες τον Ιανουάριο. «Έπρεπε να πάει στο Παλμ Σπρινγκς επειδή το σπίτι της είχε υποστεί ζημιές στο εσωτερικό και έπρεπε να καθαρίσουν τα πάντα».

«Έμεινε εκεί για λίγο και όταν επέστρεψε, έμεινα έκπληκτη από το πόσο βάρος είχε χάσει» είπε η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ στιχουργός. Η Σάγκερ περιέγραψε τη φίλη της ως «ένα μαγικό φως για όλους».

«Την αγαπούσα» τόνισε. «Ήταν τόσο ξεχωριστή, που φώτιζε το δωμάτιο με την ενέργειά της».

«Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά. Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα».

Μια άλλη καλή φίλη της Κίτον είπε στο People ότι η υγεία της ηθοποιού επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες, κάτι «που ήταν σπαρακτικό για όλους όσοι την αγαπούσαν».

Η πηγή πρόσθεσε: «Η υγεία της επιδεινώθηκε πολύ ξαφνικά. Ήταν τόσο απροσδόκητο, ειδικά για κάποιον με τέτοια δύναμη και πνεύμα».

«Τους τελευταίους μήνες της ζωής της, ήταν περιτριγυρισμένη μόνο από τους πιο στενούς συγγενείς της, οι οποίοι επέλεξαν να διατηρήσουν απόλυτη ιδιωτικότητα. Ακόμη και οι παλιοί φίλοι δεν γνώριζαν πλήρως τι συνέβαινε».

