ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία επιδείνωση της κρίσης στο Σουδάν. Ο Αντόνιο Γκουτέρες ζητά άμεσο τερματισμό των συγκρούσεων και επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, την ώρα που οι ανθρωπιστικές απώλειες αυξάνονται δραματικά.

04 Νοέ. 2025 13:30
Σε μια δραματική παρέμβαση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στο Σουδάν, προειδοποιώντας ότι η ανθρωπιστική κρίση στη χώρα έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις προσπάθειες για ειρήνευση.

Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή στο Πορτ Σουδάν, το Συμβούλιο Κυριαρχίας, υπό τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, εξετάζει πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ, η οποία έχει στόχο τον τερματισμό της διετούς αιματηρής σύγκρουσης. Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Αφρική, Μάσαντ Μπούλος, είχε σειρά επαφών στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και τον πρόεδρο του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γάιτ, παρουσιάζοντας το αμερικανικό σχέδιο ανθρωπιστικής εκεχειρίας που υποστηρίζουν ΗΠΑ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η σύγκρουση, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, ανάμεσα στον στρατηγό αλ Μπουρχάν και τον πρώην σύμμαχό του, Μοχάμεντ Νταγκόλο, αρχηγό των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), έχει οδηγήσει στη σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, η πόλη Ελ Φάσερ έπεσε στις 26 Οκτωβρίου στα χέρια των RSF, με μαρτυρίες για εκτελέσεις, βιασμούς, λεηλασίες και επιθέσεις κατά ανθρωπιστικών αποστολών. Τα εγκλήματα αυτά τεκμηριώνονται από δορυφορικές εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και έχει εκτοπίσει σχεδόν 12 εκατομμύρια ανθρώπους, καθιστώντας το Σουδάν μια ανθρωπιστική τραγωδία χωρίς τέλος. Οι διεθνείς προσπάθειες για εκεχειρία συνεχίζονται, ωστόσο μέχρι στιγμής καμία πρωτοβουλία δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.
