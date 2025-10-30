Όλγα Δάλλα κατά Ζωής Κωνσταντοπούλου: «Είμαστε 20 γυναίκες που καρατομήθηκαν – Ετοιμάζουμε σωματείο για όσες υπέστησαν bullying»

Η Όλγα Δάλλα, που είχε αναδειχθεί πρώτη σε σταυρούς στον Νότιο Τομέα Αθηνών με την Πλεύση Ελευθερίας στις εκλογές του Μαΐου 2023, δήλωσε πως μαζί με άλλες δεκαεννέα γυναίκες ετοιμάζουν «σωματείο για όσες υπέστησαν bullying από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου». Σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Status FM Θεσσαλονίκης, η ίδια κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης για παρακολουθήσεις συνομιλιών χωρίς συγκατάθεση, υπόθεση που ήδη οδήγησε στην άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Δάλλα υποστήριξε ότι συνεργάτης της προέδρου είχε παραδώσει ηχογραφημένες συνομιλίες στην ίδια, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική της εμπειρία, όταν –όπως είπε– αποκλείστηκε από τα ψηφοδέλτια προκειμένου να εισέλθει στη Βουλή ο Σταύρος Μπιμπίλας. «Με κάλεσε και μου είπε “γλυκούλα μου, δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρώην υποψήφια κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης για συστηματικό αποκλεισμό γυναικών, αναφέροντας ονομαστικά τις Βασιλική Πολύζου και Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ έκανε λόγο και για ψυχοσωματικά προβλήματα του βουλευτή Διαμαντή Καραναστάση που, όπως είπε, «δεν εμφανίζεται ποτέ στη Βουλή».

Η ίδια κατέληξε πως στόχος της είναι να υπάρξει «θεσμική προστασία για τις γυναίκες που έχουν υποστεί λεκτική ή ψυχολογική κακοποίηση μέσα σε πολιτικούς χώρους».

