ΟΛΜΕ για την υπόθεση της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι»

Με αφορμή την υπόθεση της εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους της, επισημαίνοντας παράλληλα τα σοβαρά προβλήματα που – όπως υποστηρίζει – αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί στο ελληνικό σχολείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, το περιστατικό έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας μέσα στις σχολικές μονάδες.

Η ΟΛΜΕ τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επιτελέσουν το έργο τους μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, χωρίς την αναγκαία θεσμική και ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία.

Μεγάλα τμήματα και ελλείψεις δομών

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για μια πραγματικότητα που επιβαρύνει τη λειτουργία των σχολείων και την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών.

Μεταξύ των βασικών προβλημάτων που καταγράφονται είναι τα μεγάλα τμήματα με έως και 27 ή 28 μαθητές, η απουσία υποστηρικτικών δομών – όπως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι – καθώς και οι συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικών που συχνά εργάζονται σε τέσσερα ή ακόμη και πέντε διαφορετικά σχολεία.

Παράλληλα, η ομοσπονδία σημειώνει ότι μέσα στη σχολική καθημερινότητα αντανακλώνται και ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και οικογένειες.

Οι οικονομικές δυσκολίες, το έντονο άγχος των εξετάσεων, η εξάρτηση από τα φροντιστήρια και ένα ολοένα πιο απαιτητικό εξεταστικό σύστημα δημιουργούν – όπως αναφέρεται – ένα περιβάλλον αυξημένης πίεσης για όλους τους εμπλεκόμενους στη μαθησιακή διαδικασία.

«Η στήριξη του σχολείου δεν μπορεί να μένει στα λόγια»

Η ΟΛΜΕ υπογραμμίζει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στον παιδαγωγικό τους ρόλο παρά την εντατικοποίηση της εργασίας τους, την οικονομική απαξίωση του κλάδου και ένα κλίμα πειθαρχικών διώξεων που – όπως σημειώνεται – επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον.

Παράλληλα ζητά ουσιαστική ενίσχυση των σχολικών μονάδων με μόνιμη παρουσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, καθώς και τη δημιουργία δομών που θα στηρίζουν έμπρακτα τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αναλώσιμοι»

Η ομοσπονδία τονίζει ότι η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης σε επιμέρους ευθύνες μαθητών, γονέων ή εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει το πρόβλημα κυρίως με διοικητικούς όρους.

Κατά την ΟΛΜΕ, το βασικό ζήτημα παραμένει η ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και των ανθρώπων που το υπηρετούν.

«Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, ένα δημόσιο σχολείο που θέλει να μορφώνει ουσιαστικά τους μαθητές οφείλει να στηρίζει έμπρακτα τους ανθρώπους που το κρατούν καθημερινά όρθιο.

Κλείνοντας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η επιστροφή σε ένα σχολείο με επίκεντρο τον άνθρωπο – τόσο τον μαθητή όσο και τον εκπαιδευτικό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



