Ολομέτωπη επίθεση του Νίκου Πλακιά κατά του Νίκου Μάνεση

Αφορμή το σαρκαστικό σχόλιο του παρουσιαστή του Alpha για την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών…

29 Μαρ. 2026 20:09
Την σφοδρή αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσε φράση που είπε στον αέρα της εκπομπής του στον Alpha ο δημοσιογράφος Νίκος Μάνεσης.

Ο παρουσιαστής σχολίασε τα πρωτοσέλιδα που αναφέρονταν στο αδιαχώρητο που επικράτησε στην αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει διαθέσιμος μεγαλύτερος χώρος και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα αυτή την περίοδο και δεν είναι διαθέσιμο και το Ολυμπιακό Στάδιο, τι να κάνουμε;».

Το σχόλιο του δημοσιογράφου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Νίκου Πλακιά ο οποίος προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter γράφοντας:

«Όταν κάποιος σας ρωτήσει τι σημαίνει η λέξη αλήτης, δείξτε τον συγκεκριμένο. Γέμισε σάλια το στούντιο του. Μην φοβάσαι, θα ξαναέρθει ο Πρωθυπουργός να τον ρωτήσεις πού θα πάει διακοπές. Εγώ δεν είμαι σαν τους συνεργάτες σου που τους ειρωνεύεσαι όλη την ώρα.

Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου. Αλλά… Ποιος να σε ακολουθήσει, το πολύ πολύ εκείνος που σε έφτυσε τότε με το μηχανάκι, αλλά πλέον θα είναι πολλοί τώρα που θα σε φτύνουν».

