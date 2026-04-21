Ολυμπία Οδός: Τι θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης στις σήραγγες Δερβενίου

«Άσκηση Πυρόσβεσης Μεγάλης Κλίμακας» θα πραγματοποιηθεί στις σήραγγες Δερβενίου (κατεύθυνση προς Αθήνα), που βρίσκεται μεταξύ του κόμβου Δερβενίου (Χ.Θ. 140,4) και του κόμβου Λυκοποριάς (Χ.Θ. 132,0), το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου προς τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026.

Για την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην Άσκηση και των διερχόμενων οδηγών, από τις 07:00 το πρωί της Τετάρτης 22.04.2026 έως το αργότερο τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 23.04.2026 θα πραγματοποιηθεί τοπικός ολικός αποκλεισμός του αριστερού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου (κατεύθυνση προς Αθήνα), με εξυπηρέτηση και των δύο κατευθύνσεων μεταξύ των Χ.Θ. 136,7 και Χ.Θ. 138,9 με αμφιδρόμηση του δεξιού κλάδου (κατεύθυνση προς Πάτρα) του αυτοκινητοδρόμου, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Η Άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά την διέλευσή τους από την περιοχή.

