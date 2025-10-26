Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι πήραν το ντέρμπι

Με γκολ των Ελ Κααμπί και Ταρεμί ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ με 2-0 στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, την έριξε στην 3η θέση και παρέμεινε στο -1 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα στο ξεκίνημα του αγώνα και στο 9ο λεπτό είχαν την πρώτη τους ευκαιρία με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί που μπλόκαρε ο Στρακόσα, μετά τη σέντρα του Κοστίνια από δεξιά. Καλή φάση, αυτή που ακολούθησε όμως, στο 16′, ήταν πολύ καλύτερη.

Ο Ταρέμι σήκωσε ωραία για τον Ελ Κααμπί που έπιασε το σουτ στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι αλλά ο Στρακόσα έκανε μεγάλη επέμβαση και κράτησε το 0-0. Οι «ερυθρόλευκοι», με λίγα λόγια, ήταν αυτοί που έψαχναν περισσότερο γκολ, με τους «κιτρινόμαυρους» να ψάχνουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν στην αντεπίθεση.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει στο 28′ με την πολύ ωραία μπαλιά του Καλοσκάμη για τον Γιόβιτς αλλά ο Κοστίνια πρόλαβε να καλύψει και να πάρει τη μπάλα, καθαρίζοντας τη φάση. Όπως και να έχει, ο ρυθμός του ντέρμπι ήταν καλός και πάνω που η ΑΕΚ είχε αρχίσει να βγαίνει πιο συχνά μπροστά, ήρθε το γκολ του Ολυμπιακού.

Στο 31′ ο Κοστίνια σέντραρε, ο Ταρέμι πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πήγε στο χέρι του Βίντα και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, από όπου ο Ελ Κααμπί έκανε το 1-0 στο 33′. Γκολ στο οποίο προσπάθησαν να… χτίσουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι στο 42′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Ποντένσε από πολύ καλή θέση, εντός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ένωση μπήκε καλύτερα από ό,τι στο πρώτο και στο 54′ έγινε απειλητική με το πλασέ του Γιόβιτς που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ, με τους δύο προπονητές να κάνουν τις πρώτες τους αλλαγές μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Μάρκο Νίκολιτς έψαχνε να βρει τη λύση για να φτάσει η ομάδα του στην ισοφάριση, αυτός που πανηγύρισε όμως ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο 67′ ο Ποντένσε εκτέλεσε φάουλ και ο Ταρέμι νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά έγραψε το 2-0, βάζοντας βάσεις νίκης για τους «ερυθρόλευκους». Μια νίκη που ήρθε και ήταν δίκαιη καθώς ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, πιο πειστικός από την ΑΕΚ, η οποία είχε την καλύτερή της ευκαιρία στο 91′ με το πλασέ του Γκατσίνοβιτς στην κίνηση -μετά τη μπαλιά του Πήλιου- που απέκρουσε ο Τζολάκης.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (69′ Σιπιόνι), Καμπελά (63′ Τσικίνιο), Ποντένσε (83′ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (84′ Γιάρεμτσουκ), Ταρέμι (69′ Ροντινέι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Βίντα, Πένραϊς (79′ Πήλιος), Πινέδα, Μαρίν (63′ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (71′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (71′ Πιερό), Καλοσκάμης (63′ Κουτέσα), Γιόβιτς.

